Rebel Wilson luce el vestido rojo de Meghan Markle y muestra la belleza no depende de tallas

En los últimos meses, la actriz Rebel Wilson se ha sorprendido al mundo entero por su impresionante transformación física en la que perdió 30 kilos y ha renovado por completo su estilo con atuendos que causan impacto entre sus fanáticos.

En una reciente fotografía compartida a través de su cuenta de Instagram la actriz de películas como Notas perfectas, Maestras del engaño y Damas en guerra, la actriz lució un hermoso y elegante vestido rojo que resaltó su esbelta figura.

El look no sólo generó comentarios por lo impactante que lució Wilson y delgada figura que resaltaba, sino porque esta misma pieza forma parte importante de la historia de la realeza británica; ya que, fue el mismo vestido con el que Meghan Markle asistió a su último compromiso antes de despedirse oficialmente.

Recordemos que, luego de mudarse a Canadá y comenzar una vida completamente diferente, Meghan y el príncipe Harry regresaron brevemente a su trabajo como “royal” en el Reino Unido y la exactriz lució como una reina en uno de sus últimos eventos, el Festival de Música de Mountbatten, en marzo de 2020, como miembro de primera línea de la Casa Real con un vestido rojo de la firma Safiyaa.

Rebel Wilson con vestido rojo - Instagram @rebelwilson

El vestido se caracteriza por ser rojo intenso y por su auténtico corte ajustado con una pequeña abertura de pierna y hombros cubiertos con un volado extra que va desde el cuello.

La duquesa le sacó todo el provecho al color y combinó la pieza con zapatos, aretes y bolsa en tono rojo, mientras que Rebel dejó que el vestido brillara por sí solo y no añadió ningún accesorio.

Meghan Markle con vestido rojo elegante - Instagram @sussexroyal

El duro trayecto de Rebel Wilson para alcanzar una vida sana

Las transformación física de la actriz es sólo la punta del ice berg de todo lo que ha implicado su cambio de vida, ya que el objetivo principal para ella siempre fue estar saludable y sentirse bien consigo misma.

Fue en enero de 2020 cuando Wilson le dejó claro a todos sus fanáticos que tenía un objetivo para finalizar el año y gran parte de esto se enfocaba en tener buenos hábitos y estilo de vida saludable.

“Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?", fueron sus palabras para ese entonces, cuando apenas se asomaban algunos cambios.

Claramente, la famosa intérprete logró su objetivo y demostró que su fuerza de voluntad es inquebrantable, pues llegó a los 75 kilos, el peso con el que pensaba cerrar el año.

“He alcanzado mi meta incluso con un mes de antelación. Aunque esto no va del número de kilos, sino de estar sana. Pero necesitaba una cifra tangible para marcarme como meta y esa ha sido la de 75 kilos", escribió antes de finalizar el 2020.

El pasado noviembre, Rebel Wilson publicó en su cuenta de Instagram que al fin había alcanzado su peso ideal. - Instagram

En una entrevista, Wilson dejó uno de los cambios más transcendentales que hizo para lograr su meta: "El mejor consejo sin duda es no comprar todos estos productos para así no llevarlos a casa (…) Pero somos humanos. Simplemente… no sean duros con ustedes mismos".

Después de su gran cambio, Wilson se ha convertido en una inspiración para millones de personas que siguen su ejemplo tanto en el ámbito de la salud como en su nuevo y vanguardista estilo.

