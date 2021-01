Rebel Wilson en leggins y top muestra su abomen y prueba que la belleza no tiene tallas

Si alguien nos ha dado lecciones de amor propio y seguridad en los últimos años esa ha sido Rebel Wilson, quien ha demostrado que bajar de peso es posible cuando luchamos por ello.

La actriz no lo ha hecho solo por apariencia, también por su salud, y en los últimos meses presumió su increíble cambio a través de su Instagram.

La protagonista de "Notas perfectas" perdió más de 20 kilos, y llegó a su peso ideal, 75 kilos que era su objetivo y lo logró antes de lo pensado.

Con esto dejó claro que la meta no era un cuerpo extremadamente delgado y "perfecto", sino uno real con el que estuviera saludable y se sienta bien.

"He alcanzado mi meta incluso con un mes de antelación. Aunque esto no va del número de kilos, sino de estar sana. Pero necesitaba una cifra tangible para marcarme como meta y esa ha sido la de 75 kilos", dijo la actriz a través de una historia en Instagram donde compartió una foto de su báscula, en la que se podía ver su peso de 74,6 kilos, a principios de enero.

Rebel Wilson muestra su abomen y prueba que la belleza no tiene tallas

De hecho, la actriz mostró su abdomen luciendo leggins y top negro y dejó ver que aunque no es plano ni tonificado, es hermoso, pues la belleza no tiene tallas, y es algo que todas debemos entender.

En la imagen que publicó agregó un efecto resplandeciente para realzar su belleza y mostrarse al natural, y obtuvo más de 500 mil likes, y más de 3 millones de reproducciones.

Sus fans la llenaron de halagos y felicitaciones por su increíble logro y por ser una inspiración para las mujeres en el mundo.

"Eres increíble, lo has hecho muy bien", "te ves muy bien, de verdad eres una inspiración para muchas de nosotras", "te admiro y no solo por adelgazar, también por mostrar tu realidad", "por fin veo a una celebridad mostrándose como es, como una más de nosotras, gracias Rebel", y "me encanta tu personalidad y superación, felicidades por tus logros", son algunos de los comentarios que recibe a diario la celebridad.

Además, no solo se siente mejor físicamente, también mentalmente, y así lo ha dejado saber a través de sus redes.

"Gracias al Dr. Schubert y a todo el equipo @vivamayraltaussee en la hermosa Austria. Voy a comenzar el 2021 en un lugar increíble, con un cuerpo y una mente saludables … ¡y un sistema inmunológico fortalecido! Me encanta el cuidado que pusieron en sus pacientes, ¡estoy muy agradecido! 💕 ¡Ahora para mantener la pérdida de peso y el estilo de vida saludable!".

Y explicó qué es lo que hace cuando tiene un mal día, algo que todas podemos hacer y que nos servirá mucho, tal como a ella le funciona.

"Comencé teniendo un mal día, pero me di una caminata gigante, escuchando algunos podcasts y audiolibros motivacionales (actualmente @antmiddleton The Fear Bubble) en una naturaleza hermosa … bebí agua … y sabes, me siento mucho mejor ahora. Todos tenemos días difíciles, pero tómate un respiro, toma una siesta y luego vuelve y sigue enamorado", dijo la actriz de 40 años.

Rebel Wilson es el mejor ejemplo de que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr, no hay límites, y eso te hace hermosa y perfecta tal cual eres, no tienes que buscar una "perfección" que no existe.

