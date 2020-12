Rebel Wilson enseña cómo presumir tus curvas en pantalón de mezclilla

Rebel Wilson se ha convertido en todo un ejemplo e inspiración para muchas mujeres, pues este año se propuso a bajar de peso por su salud y lo logró.

A través de las redes, la actriz ha demostrado su constancia ejercitándose y en diferentes looks ha dejado ver lo mucho que ha adelgazado, luciendo hermosa, pero sobre todo, muy feliz.

Recientemente, durante su viaje a Austria, la famosa lució unos jeans con mucho estilo, en un look ideal para el invierno, presumiendo sus curvas.

La actriz llevó un pantalón de mezclilla que combinó con un suéter beige, botas doradas, y una bufanda Louis Vuitton en tono negro con mucho estilo.

La celebridad posó también junto a su novio el guapo empresario Jacob Busch, con quien sostiene una relación desde hace meses.

E incluso demostró que este look era muy cómodo, porque se mostró sobre un caballo, jugando polo y disfrutando, más hermosa que nunca.

"Que bella y feliz se ve Rebel", "amé su look de jeans", "es la más hermosa e inspiradora", "lo mejor es que luce tan segura y feliz", "se ve muy cómoda con esos jeans", "su estilo ha mejorado mucho", y "se hermosa y con cuerpazo con ese look", fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unos días la actriz se pronunció sobre su logro al bajar de peso y dejó un gran mensaje a sus seguidores.

"¡De acuerdo, saliendo del 2020! Me gustan estas dos imágenes porque juntas representan el VIAJE ARRIBA en el que he estado este año con mi misión YEAR OF HEALTH. Chicos, ahora tengo que pensar: 🤔 ¿Cuáles serán mis metas para 2021? ¡Gracias por seguir mis aventuras este año y a todas las personas que hicieron que 2020 fuera tan especial! ¿Cuáles son sus metas para el próximo año? Cree en ti mismo, trabaja duro, ¡puedes hacerlo!".

Y también dejó claro que no solo se trata de bajar de peso, también de sentirte más segura y mejorar tu salud en todos los sentidos.

"Gracias al Dr. Schubert y a todo el equipo @vivamayraltaussee en la hermosa Austria. Voy a comenzar el 2021 en un lugar increíble, con un cuerpo y una mente saludables … ¡y un sistema inmunológico fortalecido! Me encanta el cuidado que pusieron en sus pacientes, ¡estoy muy agradecido! 💕 ¡Ahora para mantener la pérdida de peso y el estilo de vida saludable!",

Looks de Rebel Wilson con los que ha mostrado sus curvas tras bajar de peso

Leggins y blusa transparente

Rebel lució hermosa llevando unos leggins negros brillantes que combinó con una blusa negra con transparencias y unos mocasines en tono mostaza.

Su cabello lo llevó suelto con ondas suaves, luciendo perfecta y realzando su belleza.

Vestido midi con transparencias

Para Halloween, la actriz derrochó belleza y lució más estilizada que nunca con un vestido midi negro con transparencia en la zona superior.

Su melena también la llevó suelta con unas ondas suaves, y en esta ocasión llevó un maquillaje de calavera en la zona de la boca.

Pantalón y abrigo

También lució con mucho estilo en la nieve llevando un pantalón marrón, con una camiseta blanca, y un abrigo gris.

Complementó su look con unas botas plateadas y llevó su melena semi recogida, luciendo muy hermosa y feliz.

Bikini enterizo

La celebridad presumió sus curvas también en la playa, luciendo más segura y en confianza que nunca en un bikini enterizo en tono verde.

Sin duda su mayor logro no ha sido bajar de peso, sino mejorar su salud y lucir segura de sí misma, algo que todas deberíamos hacer.

Más de este tema

Te recomendamos en video