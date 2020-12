No existe una talla para tener novio, Rebel Wilson lo deja claro

Rebel Wilson ha dejado claro que nunca es tarde para recuperar la salud, ya que después de llegar a su meta deseada de 75 kilos la actriz ha querido dejar en claro que su decisión va más allá de los estético, es para cuidar su cuerpo y sentirse bien. Una de las especulaciones que la rodearon los últimos meses estuvo relacionada con su nuevo novio a lo que ella contestó de la mejor manera: "No tienes que ser de cierta talla para tener un novio".

En una transmisión en vivo en redes sociales, la comediante de 40 años dejó claro que su transformación no tuvo que ver con complacer a nadie más, pues su romance con su actual novio Jacob Busch, surgió durante el 2019, un año antes de que decidiera cambiar de hábitos.

"Es una persona muy reservada, entonces no me gustaría revelar mucho en ese aspecto. Pero sí diré que empezamos a salir antes de que comenzara esta travesía de salud en la cual continúo. Esto les enseña chicas, que no tienes que ser de cierta talla para tener un novio."