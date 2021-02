Meghan Markle demuestra que la privacidad debe ser respetada y avanza en su batalla legal

Desde su llegada a la realeza, Meghan Markle fue perseguida por la prensa y los escándalos rodearon su vida, sin embargo, los medios de comunicación sobrepasaron los límites al publicar cartas privadas de la duquesa, quien inició una larga batalla legal contra tabloides británicos.

Markle acusó a la empresa editora Associated Newspapers de violentar sus derechos luego de que las cartas que envió a su padre fueran difundidas a través de Mail on Sunday.

“La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permaneciera privado. Los artículos del Mail interfirieron con esa expectativa”, señaló l juez Mark Warby a favor de la exactriz de 39 años.

Esta es una pequeña victoria, sin embargo, todavía hay ciertos puntos por aclarase, en especial, lo referente a los derechos de autor de la carta.

“Estoy agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday se hagan responsables de sus prácticas ilegales y deshumanizantes”, señaló Markle a través de un comunicado.

El escrito también dejó claro que esta batalla legal influye en una práctica que los medios han usado durante años.

“Esas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y el Daily Mail) no son nuevas; de hecho, han estado llevándose adelante por demasiado tiempo sin consecuencias. El daño que han hecho y continúan haciendo es muy profundo”, detalló.

Maghan Markle demostró el valor de la privacidad

La batalla legal no solo ha quedado dentro de los tribunales, Meghan demostró que no tiene interés en exponer su vida privada desde ningún ángulo, por eso, todo el proceso se ha hecho de forma interna y sin exposición a los medios.

Tras renunciar como miembros de alto rango de la Casa Real, Meghan emprendió una batalla legal contra los tabloides por el acoso del que fue víctima desde que inició su relación con el príncipe Harry.

Antes de su renuncia formal, la duquesa ya había mostrado su descontento con la falta de respeto que los medios de comunicación habían tenido al no respetar su privacidad y difundir informaciones dudosas.

Luego de meses de noticias polémicas, así como informaciones falsas, los medios británicos difundieron una carta personal de Meghan dirigida a su padre. Este acontecimiento colmó a la pareja, por lo que decidieron demandar a varios tabloides.

Meghan se quebró frente a las cámaras

Estos hechos mostraron el lado más sensible de la duquesa, especialmente cuando fue entrevistada en un documental del príncipe Carlos.

La duquesa se mostró más sincera que nunca con respecto a este tema y sorprendió a sus fanáticos porque estuvo a punto de llorar.

Las declaraciones de Meghan para el documental de la cadena británica ITV dejaron en evidencia su malestar por el trabajo que han realizado los tabloides con la publicación de la supuesta mala relación que la duquesa tiene con su padre.

"Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo", expresó.

Un periodo difícil para Meghan Markle y Harry

El juicio originalmente estaba pautado para el 11 de enero, sin embargo, Meghan solicitó un plazo extra, una solicitud poco común de parte de los demandantes.

Este factor sumado a la determinación que los Sussexs tenían por el caso, dejó al público confundido, de modo que las teorías no tardaron en asomarse.

Sin embargo, fue un rumor el que tomó más relevancia y el que hizo más sentido para todos los conocedores de la realeza: un embarazo.

Uno de los principales factores que generó este rumor es el tiempo que solicitó para postergar el juicio, pues un año parece suficiente para tener al bebé y vivir tranquilamente un posparto.

Sin embargo, este rumor se descartó y más tarde se conoció que hacía meses, la exactriz había atravesado una pérdida.

