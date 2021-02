Meghan Markle muestra los mejores cortes de cabello para mujeres de cara triangular

Meghan Markle no es precisamente un rostro nuevo en la sociedad. Inicialmente fue conocida por su carrera como actriz, posteriormente, se unió a la familia real a través del matrimonio hasta finalmente se convirtió en una mamá. Y si se fijan, en todas sus facetas mantuvo prácticamente los mismos cortes de cabello, básicamente porque son los que benefician a las chicas de cara triangular como ella.

Sus cortes de cabello y peinados pueden ser adoptados por cualquier tipo de melena, pero cuando se trata de las formas de cara es otro tema. Sin embargo, si tienes la suerte de contar con una estructura facial como la de Meghan, entonces no puedes perder la oportunidad de replicar sus estilo para verte tan elegante y a la moda como ella.

Corte a raya ondulado

Las mujeres que están considerando este tipo de cortes de cabello deben tener un cabello largo. Este se caracteriza, además de su longitud, por unas hermosas ondas que destacan primordialmente en los extremos laterales de la cabellera de Markle, que suelen estar orientados gracias a la raya en medio que tiene.

A la hora de estilizar, la primera sección debe formarse hacia la derecha y la segunda debe peinarse hacia la izquierda. El efecto que logra no solo es hermoso sino que también es perfecto para las chicas de cara triangular ya que ayudan a enmarcar y suavizar la longitud tan característica de esta facción, según reseña el portal Hottests Haircuts.

Peinado de moño casual

¡Cuidado! Este tipo de cortes de cabello que suelen ser recogidos no son muy halagadores para las chicas de cara triangular porque ayudan a notar las características largas de estas facciones. Sin embargo, la actriz supo como darle un giro bastante interesante y sutil que termina definiendo su rostro.

Aunque sea poco significativo, ese par de mechones que deja caer de cada extremo de su cabellera son las piezas necesarias para crear un buen balance entre un look elegante y recogido y las facciones de una cara triangular. Se justifica porque esas dos pequeñas hebras tienen la longitud y densidad necesaria para enmarcar el rostro y suavizar un poco las caras largas como la de Meghan Markle.

Cortes de cabello con capas

Nuevamente nos enfocamos en la longitud ya que ayuda mucho a disimular las caras largas como lo son las triangulares. Para esta ocasión vemos a Meghan Markle luciendo su hermosa cabellera con algunas capas algo discretas pero lo suficientemente voluminosas como para crear lo que los estilistas llaman una especie de “cojín o “bulto” de cabello a los lados, de modo que pueda recortar la longitud del rostro.

Los estilistas suelen estar al tanto de como realizar este tipo de cortes de cabello, pero si quieres sacarle el mayor provecho pide que se enfoquen en la parte central superior de tu melena, que es donde suele estar la altura de la cara. De esta manera, el efecto en capas será más notorio en esa zona y creará fácilmente el efecto que buscas.

Estilo retro

Los cortes de cabello con ondas retro es lo que necesitas si buscas un look informal pero lo suficientemente decente como para asistir a un evento importante. No solo implica el retoque de las puntas y los bordes laterales de tu melena, sino que también debes estilizarla con un secador de cabello para conseguir este maravilloso look.

Hay dos capas de cabello en lo que respecta a la vista frontal. La primera consta de cabello peinado hacia el lado derecho de la cabeza. Esta se extiende desde la mejilla derecha hacia la espalda. Por otro lado, la segunda conlleva el cabello peinado hacia atrás. Este manejo de capas se hace con el fin de que las chicas con cara triangular como Meghan Markle puedan lucir su rostro a plenitud pero creando la ilusión de una longitud menos marcada.

