La princesa británica Eugenie de York y su esposo Jack Brooksbank anunciaron recientemente el nacimiento de su primer hijo, mediante la publicación de una foto en blanco y negro en su cuenta Instagram.

En las mismas circunstancias todos nos imaginamos que viene la alegría de toda la familia, el bautizo y, lo más probable, una reunión con los seres queridos. Pero los bebés royals tienen que pasar por una serie de protocolos reales realmente curiosos.

Bebés royals: 8 curiosas tradiciones después de su nacimiento

El anuncio del nacimiento del hijo de Eugenia y Jack nos lleva a adentrarnos tradiciones que cumplen los royals cuando viven un acontecimiento de este tipo.

Eugenie de York y su esposo Jack Brooksbank mostraron una imagen en blanco y negro de su primogénito a través de Instagram. - Instagram

La pareja compartió la primera imagen en las redes. Podría parecer un acto normal de unos orgullosos padres, pero la verdad es que rompieron con la tradición de que primera aparición de un nuevo miembro de la realeza suele ser un asunto oficial. No es la única curiosa tradición. Te contamos otras que pueden sorprenderte.

1.- Los bebés royals son entregados por un ginecólogo real

De acuerdo con la tradición, los bebés royals nacen con la ayuda de al menos un médico de la realeza. Actualmente, el ginecólogo es Alan Farthing, mientras que el obstetra consultor de la familia real es Guy Thorpe-Beeston. Ambos especialistas ayudaron a dar a luz a los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton: Louis, Charlotte y George.

Los bebés nacen con la ayuda de al menos un médico de la realeza. - Agencias

Marcus Setchell, quien fue cirujano-ginecólogo de la reina Isabel y está jubilado dijo en entrevista a la BBC Radio 4 de Woman's Hour: "Sigues recordando que, aunque es muy importante para la pareja el bebé que está por nacer, es solo otra pareja joven y saludable que da a luz a un bebé con suerte muy sano… y me lo recordaba constantemente a mí mismo para que las presiones de los cientos de personas de los medios fuera del hospital no me afectaran, al menos no más que mínimamente".

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, la princesa Eugenia dio a luz en el Hospital de Portland. Allí mismo Meghan Markle trajo al mundo a Archie, el primer hijo del príncipe Harry.

2.- Los padres no siempre tienen la custodia de sus hijos

Una ley emitida hace más de tres siglos establece que el soberano, en este caso la reina Isabel, tiene la custodia legal total de sus nietos menores.

La ley, llamada "La gran opinión de la prerrogativa sobre la Familia Real", fue impuesta por el rey Jorge I en 1717.

"George I no se llevaba bien con su hijo, el futuro George II… Creo que ocurrió cuando el Príncipe de Gales [George II] no quería tener el padrino de su hijo que su padre quería, así que George I consiguió que el Parlamento propusiera algo", explicó a The Independent la experta real Marlene Koenig.

3.- El anuncio de nacimiento se muestra en un caballete

Un nacimiento de los bebés royals se anuncia tradicionalmente mediante un boletín colocado en un caballete en la explanada del Palacio de Buckingham.

El boletín es enmarcado y mecanografiado. Comúnmente se saca por la puerta del Privy Purse después de que se conduce al palacio en automóvil desde el nacimiento. Está firmado por el equipo médico que asiste al nacimiento real.

Un boletín colocado en un caballete en la explanada del Palacio de Buckingham anuncia el nacimiento de un bebé royal. - Agencias

Allí se incluyen detalles sobre el sexo del bebé, así como la hora de nacimiento y un estado que confirma la salud de la madre y el niño.

4.- Los bebés royals están envueltos en una manta de GH Hurt & Sons

Para hacer su primera aparición pública, los recién nacidos de la realeza son envueltos tradicionalmente en una manta hecha por la empresa de prendas de punto con sede en Nottingham GH Hurt & Sons.

El príncipe Carlos fue el primer miembro de la realeza en ser envuelto en una manta por la compañía después de su nacimiento en 1948.

Para hacer su presentación pública, los niños de la realeza son envueltos en una manta especial. - Agencias

5.- El nombre se anuncia días después del nacimiento

Nadie sabrá cómo se llamará el nombre del nuevo integrante de la realiza, sino después de una aparición fuera del Ala Lindo. Esto se ha convertido en una práctica común entre la familia real: no revelar el nombre del niño durante varios días.

Tras el nacimiento del príncipe George y la princesa Charlotte, el pueblo esperó dos días antes de conocer cuáles serían sus nombres.

Los nombres del príncipe George y la princesa Charlottees fueron conocidos dos días después de su nacimiento. - Agencias

Hasta ahora, la princesa Eugenia y Brooksbank no han compartido el nombre de su bebé.

6.- El niño usa un vestido especial de bautizo

Otra de las tradiciones de la realeza es que pasen una túnica especial para que el nuevo miembro de la familia la use en su bautizo.

Para los bautizos de George, Charlotte y Louis, el trío lució una réplica de una túnica original hecha en 1841 para la hija mayor de la reina Victoria, Victoria Adelaide Mary Louisa.

Una túnica especial de bautizo ha sido usada por varias generaciones. - Fotocomposición

El vestido original ha sido usado por 62 bebés royals durante sus 163 años de servicio real. Es lavado a mano con agua de manantial tras cada ceremonia de bautizo y almacenado en una habitación oscura hasta su próximo uso.

7.- Saludos de armas para el anuncio de nacimiento

Nada de que alguien grie o llame diciendo “Ya nació”. E anuncio del nacimiento de los bebés de la realeza van seguido de un saludo de pistola real. Luego del nacimiento de la princesa Charlotte, por ejemplo, los soldados dispararon descargas en Hyde Park y la Torre de Londres para honrar su llegada a las 08:34 BST del 2 de mayo.

8.- Aunque son bebés reales, no reciben automáticamente sus títulos

Una patente de letras aprobada por el rey Jorge V en 1917 dice: "… los nietos de los hijos de tal soberano en la línea directa masculina (salvo sólo el hijo mayor vivo del hijo mayor del Príncipe de Gales) tendrán y disfrutarán en todas las ocasiones del estilo y título de que disfrutan los hijos de los duques de estos Nuestros Reinos".

El monarca o la monarca es quien decide los títulos reales de los bebés royals. - Agencias

Como Jack Brooksbank se considera un plebeyo y no tiene un título, ni se le dio uno en el matrimonio de la pareja, su hijo no tendrá un título a menos que la Reina decida otorgarle uno al bebé, quien se convertiría en el undécimo en la fila del trono.

En diciembre de 2012, la Reina emitió una Patente de Letras bajo el Gran Sello del Reino declarando que “todos los hijos del descendiente mayor del Príncipe de Gales deberían tener y disfrutar del estilo, título y atributo de alteza real con la dignidad titular de Príncipe o Princesa antepuesto a sus nombres cristianos o con otros títulos de honor”. Esto explica por qué George, Charlotte y Louis tienen títulos de Su Alteza Real.

