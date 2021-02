¿Se echó para atrás? Príncipe Harry quiere renegociar cláusula de su retiro oficial de la realeza

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron al tratamiento de alteza real. Él y su familia dejaron de estar sustentados económicamente por la corona británica.

Fue el 8 de enero de 2020 cuando, mediante un comunicado firmado y publicado por los duques de Sussex, el sexto en la línea de sucesión y la actriz daban a conocer su intención de separarse de la familia real , luego de meditarlo y analizarlo durante meses.

LKos duques de Sussex dijeron adiós a la familia real a principios de 2020. - Agencias

Ahora, el hijo menor de Diana de Gales y el príncipe Carlos se ha propuesto renegociar con la reina Isabel una cláusula de su retiro de la realeza. Y la noticia sobre esta decisión nos lleva a pensar que Harry está arrepentido de todo lo que significó ese polémico acuerdo.

¿Qué quiere renegociar el príncipe Harry con la Corona?

La cláusula de retiro que el príncipe Harry firmó para renunciar como miembro de la realeza guarda relación con la pérdida de los títulos que obtuvo a lo largo de una década en el servicio militar.

Harry no quiere renunciar a los títulos que obtuvo a lo largo de una década en el servicio militar. - Agencias

Para la reina Isabel, su nieto no podían gozar de los mismos derechos que los otros miembros de la realeza que sí estaban dispuestos a cumplir con sus obligaciones como parte de la Corona.

De acuerdo con el diario inglés The Telegraph, que es uno de los más leídos en el Reino Unido, el príncipe Harry no quiere a renunciar a las condecoraciones militares que recibió mientras vivió en el país donde nació. Así que su intención es solicitarle a la reina Isabel que reconsidere esta cláusula para que pueda mantener su trabajo militar, aunque ya no sea integrante senior.

La negociación con la Corona

Se espera que el príncipe Harry haga la solicitud de manera personal durante los festejos de cumpleaños de su abuelo Felipe, duque de Edimburgo, quien llegará a los 100 años de edad el 10 de junio.

Capitán general del Cuerpo de Marines Reales y comandante aéreo honorario de la Real Fuerza Aérea británica son dos de los títulos que Harry podría perder si su abuela no acepte su petición. Estos títulos quedarán disponibles para que otro miembro de los Windsor pueda ocuparlos.

El príncipe Harry podría perder sus títulos de capitán general del Cuerpo de Marines Reales y comandante aéreo honorario de la Real Fuerza Aérea británica. - Agencias

“Su trabajo como militar al frente es una de las cosas más importantes para él y por supuesto que quiere conservar esos títulos”, aseguró un amigo de Harry al diario The Telegraph.

Lo que el hijo de Diana está dispuesto a hacer a cambio

Según la información difundida, el príncipe Harry estará dispuesto a incluir una cláusula en el acuerdo establecido, que lo obligue a él a tener una presencia más constante en el Reino Unido, de manera que pueda practicar sus títulos marciales.

¿Estará la reina Isabel dispuesta a echar para atrás una de las condiciones que se estableció con Harry? - Agencias

El anuncio de la separación llevó a Harry y a Meghan a asentar su nueva residencia en Santa Bárbara, al norte de la ciudad de Los Ángeles, California. Allí viven en una mansión de casi dos mil metros cuadrados de terreno y 9 habitaciones por la que pagaron 14 millones de dólares.

Todo el mundo interesado en las noticias de la realeza británica está a la expectativa sobré qué responderá la reina Isabel a la propuesta. A la monarca le causó gran molestia la decisión que tomó su nieto el año pasado, sin embargo, no le quedó más remedio que aceptarla ¿Estará dispuesta ahora a echar para atrás una de las condiciones?

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: