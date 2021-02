Así felicitó Justin Theroux a Jennifer Aniston en su cumpleaños y dejó claro que aÚn la ama

Jennifer Aniston estuvo de cumpleaños este jueves 11 de febrero y recibió miles de felicitaciones no solo por sus fans, también por famosas actrices que han compartido con ella como Reese Witherspoon y Courteney Cox.

Así felicitó Justin Theroux a Jennifer Aniston en su cumpleaños y dejó claro que aun la ama

Una de las felicitaciones más especiales que recibió la famosa actriz fue por parte de su exesposo, el actor Justin Theroux.

Jennifer y Justin sostuvieron una relación durante siete años, y estuvieron casados durante 2 años, desde el 2015 hasta el 2018, y aunque han pasado tres años de su separación, el también director ha dejado claro que no la ha olvidado y le guarda un cariño muy especial - Instagram @jenniferanistonxfaniston

A través de sus historias de Instagram, Justin publicó una imagen de Jennifer en blanco y negro en la que se ve subiendo unas escaleras, luciendo hermosa con un maxi abrigo y en la imagen escribió "Happy Birthday" y etiquetó a la famosa celebridad.

Pero lo que llamó la atención fue que en la parte de abajo de la imagen puso un emoji de corazón, y lo acompañó de las palabras "you B", dejando claro que aun la ama y le sigue apodando B.

Esto evidencia que aunque se separaron, Justin sigue sintiendo algo especial por Jennifer, y es que cada año ha publicado algo a través de sus redes para felicitarla.

"Aww que bello es Justin, nunca debieron separarse", "se ve que todavía la ama, mi ex no hace eso jaja", "lo más hermoso que he visto, él siempre tiene estos detalles con ella", "es una hermosa foto de Jenn, él la ama", "ella es una gran mujer, merece un amor bonito", y "vuelvan por favor", fueron algunas de las reacciones en las redes.

Los actores anunciaron su separación después del Día de San Valentín en el 2018, y en ese entonces dejaron claro que rompieron en los mejores términos y sin guardarse ningún tipo de rencor.

"Fue la separación más gentil, en el sentido de que no hubo animosidad. Ninguno de los dos está muerto, ninguno de nosotros busca tirarse hachas. Es más como, es amigable. Es aburrido, pero, ya sabes, nos respetábamos lo suficiente como para que fuera tan indoloro como podría ser", dijo el actor en una entrevista en el 2018.

Años después, Jennifer dijo sobre sus matrimonios, tanto con Justin como con Brad Pitt, que habían resultado exitosos.

"Mis matrimonios, han sido muy exitosos, en mi opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que se tomó porque elegimos ser felices, y algunas veces la felicidad ya no existía dentro de ese arreglo", dijo a la revista Elle.

