Actriz de "The Mandalorian" es despedida por "publicaciones denigrantes" en redes sociales

En el mundo del espectáculo, los actores deben andar con mucho cuidado con lo que escriben en las redes sociales ya que los fans pueden sentirse ofendidos y decepcionados de sus estrellas favoritas por comentarios que pueden parecer agresivos. El caso más reciente es el de la actriz Gina Carano quien fue despedida de la serie The Mandalorian por “publicaciones denigrantes”.

A raíz de sus polémicos tuits e historias en Instagram, la actriz de 38 años y ex artista marcial no volverá a su papel de Cara Dune en la serie de Disney+. "Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que esté en el futuro", dijo un portavoz de LucasFilm en un comunicado a la revista People este miércoles. "Sus publicaciones en las redes sociales denigran a la gente basándose en sus identidades culturales y religiosas. Son aborrecibles e inaceptables".

Su despido se produce después de que Carano compartió varios mensajes polémicos en las redes sociales, lo que provocó una reacción en las redes sociales y los fanáticos de la franquicia pidieron su retirada de The Mandalorian.

En una captura de pantalla hecha por un usuario de Twitter, Carano compartió una publicación de otra cuenta que aparentemente comparó el trato de los conservadores en los Estados Unidos con el del pueblo judío durante la Alemania de la era nazi.

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr

“Porque la historia está editada, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que aunque los soldados nazis pudieron eliminar a miles de judios, el gobierno hizo su primer movimiento consiguiendo que los vecinos los odiaran solo por ser judíos. ¿Cómo es eso diferente de odiar a alguien por su punto de vista político?”, reseñaba la imagen que también mostraba a una mujer siendo perseguida por varias personas.

En septiembre, la actriz también fue atacada cuando cambió su biografía de Twitter al poner "beep/bop/boop", lo que dio a entender a algunas personas que esto era una referencia insensible a los usuarios de redes sociales que incluyen sus pronombres preferidos de la misma manera en sus páginas de perfil para promover el apoyo a las personas trans.

They’re mad cuz I won’t put pronouns in my bio to show my support for trans lives. After months of harassing me in every way. I decided to put 3 VERY controversial words in my bio.. beep/bop/boop I’m not against trans lives at all. They need to find less abusive representation.

"Están molestos porque no pondré pronombres en mi biografía para mostrar mi apoyo a las vidas trans. Después de meses de acosarme en todos los sentidos, decidí poner 3 palabras muy polémicas en mi biografía…beep/bop/boop. No estoy en contra de las vidas trans en absoluto", tuiteó en ese momento.

Carano más tarde eliminó las palabras de su perfil. Explicó que su compañero costarricense en The Mandalorian, Pedro Pascal ,cuya hermana Lux recientemente salió como una mujer transgénero, la ayudó a "entender por qué la gente las estaba poniendo en su biografía".

"Yo no sabía antes, pero lo sé ahora. No los pondré en mi biografía, pero bien por todos los que elijan hacerlo", escribió en un tweet. "Me enfrento al acoso escolar, especialmente a los más vulnerables y a la libertad de elegir".

Beep/bop/boop has zero to do with mocking trans people 🤍& 💯 to do with exposing the bullying mentality of the mob that has taken over the voices of many genuine causes.

I want people to know you can take hate with a smile. So BOOP you for misunderstanding. 😊 #AllLoveNoHate pic.twitter.com/Qe48AiZyOL

— Gina Carano 🕯 (@ginacarano) September 14, 2020