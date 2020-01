Ahora podrás construir tu propio Baby Yoda y es el mejor regalo que podíamos pedir

Después de que 'The Mandalorian' revelara a Baby Yoda (The Child), rápidamente se convirtió en uno de los personajes más populares de este año con miles de memes y juguetes inspirados en él, sin embargo parece que el mejor está por venir, pues Buid-A-Bear ha anunciado que pronto los fans podrán crear su propio Baby Yoda.

A través de redes sociales ya han comenzado a circular las primeras imágenes del tierno Baby Yoda que estará a la venta en algunos meses en todas las sucursales de Buid-A-Bear.

Build-A-Bear Workshop will be 'one of the first companies … able to provide' Baby Yoda products to the masses in the 'next few months'

(via @BusinessInsider, @buildabear) pic.twitter.com/a0ioK9BrQO

— Fandom (@getFANDOM) January 14, 2020