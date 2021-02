Katy Perry evidencia la realidad de la maternidad en las famosas y no es tan fácil como todos creen

Si alguien ha mostrado la realidad de la maternidad, desde lo bueno hasta lo más difícil, esa ha sido Katy Perry, quien tuvo a su primera hija el año pasado junto a Orlando Bloom.

Los primeros meses con su hija Daisy Dove han sido un sueño para la famosa cantante, pero también ha sido muy difícil, pues su vida cambió por completo y ha tenido que volver al trabajo en medio de todo el caos de la maternidad.

Durante una entrevista para el programa "Live with Kelly and Ryan", la celebridad reveló detalles sobre su hija y cómo han sido sus primeros meses como mamá.

“Sí, por supuesto que hay una rutina. Mi hija es Virgo y prospera en la rutina. Pero comencé a filmar la temporada 4 de American Idol después de dar a luz, cinco semanas después. Y no lo planeé. Pero fue como, '¡Dios mío!' Fue tan intenso, ¿sabes?", explicó, dejando ver que la maternidad en las famosas no es tan fácil como todos podrían pensar.

Y es que si bien es cierto, muchas celebridades tienen ayuda con nanas o personal de servicio, Katy ha dejado claro que aunque reciba apoyo, para ella no hay nada más importante que su hija y cuidar de ella.

Para la intérprete de “Roar” combinar la maternidad con el trabajo ha sido de lo más difícil que ha tenido que hacer, pero lo ha logrado, demostrando que las mujeres somos unas guerreras y nada nos detiene.

"Dar a luz, luego volver al trabajo y amamantar, como ¡mierda! ¿Esto es lo que hacen las mujeres? ¡Dios mío!”, expresó la también jurado de American Idol, programa que regresará a las pantallas el 14 de febrero.

La meditación ha sido su mejor aliada para descansar

La celebridad se ha refugiado en la meditación para lograr un equilibrio en su vida y tener las fuerzas para su nueva vida.

"Soy una madre primeriza. Mi hija es un gran regalo, pero a veces hay un desafío con respecto al sueño, sin importar cuánto apoyo tengas. ¿Pero, de dónde voy a sacar esas seis horas que solía conseguir? ¿Dónde se fueron?", dijo, explicando que la meditación la ha ayudado a tener el tiempo necesario para descansar como debe.

"Ha habido tantas formas diferentes en las que la meditación me ha bendecido, pero en este momento en particular, como nueva madre, me tomó 20 minutos", afirmó.

A diferencia de otras famosas, Katy ha estado activa en el trabajo a solo días del nacimiento de su hija, estrenando nuevos temas como Smile y Not the End of the World, participando como jurado en American Idol, ofreciendo entrevistas, y participando en eventos como la toma de posesión de Joe Biden.

Sin duda una mujer trabajadora, luchadora, que demuestra que las mujeres podemos hacer lo que sea, aunque no deja de ser duro.

"Nadie habla de las primeras seis semanas después del nacimiento de un bebé. Dios mío, es salvaje, para mí fue una montaña rusa. De hecho, al día siguiente del parto, se estrenaba mi quinto álbum, para los anteriores había una cena o fiesta de celebración, pero esta vez estaba en el hospital y ni siquiera era capaz de limpiar mi propio trasero", dijo Katy.

