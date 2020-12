Katy Perry con maxi botas de cuero y cabello negro rompe estereotipos de moda en la maternidad

Katy Perry sigue sorprendiendo con sus outfits tras convertirse en madre y recientemente mostró un cambio de look.

La famosa celebridad dejó a sus fans impactados al mostrarse con el cabello negro, así como lo había llevado hace unos años, y con un look muy sexy, rompiendo con los estereotipos de la maternidad.

Y es que muchos consideran que las mujeres que se convierten en madres deben estar en pijamas, despeinadas, desarregladas, y ya no pueden ser sexys.

Katy ha mostrado la realidad de la maternidad, desde esos días en los que lleva vestidos holgados, y luce despeinada, sin arreglarse, pero también ha dejado ver que hay días en los que se puede ser sexy, y arreglarse como nunca.

Por eso para American Idol, programa en el que es juez, Katy derrochó sensualidad y elegancia usando un vestido de Cong Tri de su colección primavera 2021 en tono rosa con rayas negras y rojas.

Para American Idol, programa en el que es juez, Katy derrochó sensualidad y elegancia usando un vestido de Cong Tri de su colección primavera 2021 - Instagram @katyperry

Y complementó su atrevido look con unos guantes de cuero 'Jacqueline' de la marca Gaspar Gloves y unas maxi botas también de cuero en tono negro de Jimmy Choo.

Con este look demostró que las madres también tienen derechos de arreglarse y lucir sensuales, y esto ayuda a mejorar su autoestima y confianza, algo que tras tener a un hijo muchas veces se pierde por la forma que toma nuestro cuerpo.

Pero, sin duda su cabello fue lo que más llamó la atención, pues lo llevó largo, con unas ondas en la parte de las puntas, y un fleco recto que la hizo lucir más joven y moderna, aunque se trata de una peluca, pues más tarde publicó unas historias en su Instagram en la que se podía ver su cabello corto y rubio.

La cantante sorprendió llevando su cabello negro con ondas en las puntas y fleco recto - Instagram @katyperry

"Wow que hermosa", "eres la madre más sexy", "y estás de vuelta, te ves hermosa", "una reina de cabello negro", "me encantó este look", "amo tu estilo y actitud eres la mejor", "eres una madre muy sensual", "wow cada vez te superas con tus looks", y "OMG que belleza me encanta tu cabello negro", fueron algunas de las reacciones en redes.

Katy Perry y su sensual vestido strapless dorado

Hace unos días, la famosa cantante publicó una imagen en la que luce hermosa y sexy con un vestido dorado strapless.

Katy Perry lució un vestido corpiño plisado drapeado con cinturón' de la marca SemSem. "¡Atrevido y escultural, nuestro vestido corpiño dorado se ve absolutamente impresionante en @katyperry! Construido con un corpiño interior", escribió la marca desde su cuenta de Instagram.

Su cabello lo llevó largo y rubio, con unas perfectas ondas, con las que lució hermosa, elegante y muy sexy, demostrando que las madres también tienen derecho a vestirse sensuales y dejar salir su lado más atrevido, sin importar la edad.

La cantante apareció usando una gabardina azul eléctrico y sandalias de tacón para hacer una pasarela dentro de su vestidor y mostrar su delgada silueta mientras aparecen palabras que le transmiten seguridad - Instagram

Más de este tema

Te recomendamos en video