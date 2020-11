Katy Perry enseña cómo transformar un look casual de mezclilla en uno elegante

Katy Perry ha sorprendido con sus looks tras convertirse en madre, pues ha dejado ver el lado más real de la maternidad, siempre con mucho estilo y glamour.

Y es que claramente su cuerpo cambió, y sus curvas están más pronunciadas, pero sigue luciendo igual de hermosa, y sabe cómo lucir bien, elegante y fresca.

Recientemente, durante su presentación los American Music Awards 2020, la celebridad dio clases de estilo con su look.

La cantante mostró cómo combinar un look de mezclilla casual, y transformarlo en uno elegante, ideal para un paseo, ir de compras, una cita o una fiesta, con prendas que están al alcance de todas.

Katy llevó un pantalón de mezclilla con bota holgada, que combinó con una blusa blanca, un tono neutro que aporta un estilo elegante a tu look, una chaqueta de mezclilla ancha y larga y complementó su look con unos tacones blancos.

Sin duda uno de los looks más cómodos y fashion que la celebridad ha llevado tras ser madre y la hizo lucir fabulosa.

Su cabello lo llevó liso, presumiendo su corte bob, y un maquillaje muy sencillo que todas podemos copiar.

Sus fans la llenaron de halagos por su belleza de inmediato. "Me encanta tu estilo", "amé este look", "te ves espectacular", "esos kilos después del embarazo te hacen ver más hermosa", "Katy estás divina", "que look tan bonito y sencillo", y "voy a copiarme tu outfit, hermosa", fueron algunas de las reacciones en redes.

Otros looks de Katy Perry tras convertirse en madre con los que ha dado lecciones de elegancia

Vestido tornasol

La cantante sorprendió en el programa American Idol con un hermoso vestido tornasol manga larga, con una pequeña cinta en la cintura, con el que lució divina como siempre.

En esta oportunidad llevó su cabello largo en una cola alta, con extensiones y unos maxi zarcillos dorados, que le dieron más elegancia a su outfit.

Extravagante traje con estampado de vaca

Katy Perry sabe cómo llamar la atención con su look, y aunque a veces se muestra sencilla, muchas veces deja salir su lado extrovertido y extravagante como con este traje que llevó también para American Idol.

La cantante llevó un traje con blusa de mangas abullonadas, y una capa que salía de ella en la parte de atrás que llegaba hasta el suelo, un pantalón ajustado, unos stilettos, y un sombrero, todo con el mismo estampado de vaca.

Para esta oportunidad llevó su cabello con corte bob con ondas, y un maquillaje hermoso y perfecto con labial rosa.

Katy Perry ha dejado grandes mensajes de amor propio tras convertirse en madre por primera vez, pues ha mostrado su cuerpo tal cual luce, sin filtros, y sin miedos, dejando ver que es una mujer como todas.

A pocos días de dar a luz, la celebridad publicó una imagen en su baño con el humor que la caracteriza, en ropa interior de maternidad, dejando ver su cuerpo tras dar a luz, algo que muy pocas famosas hacen.

En la foto se veía a Katy Perry con una panty alta, de maternidad, brasier con tubos para facilitar la lactancia, el cabello desarreglado y un rostro agotado, algo normal en las madres, especialmente cuando su bebé tiene pocos días de nacida.

