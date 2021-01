Katy Perry felicita a Orlando Bloom por su cumpleaños con fotos nunca antes vistas de su relación

Katy Perry y Orlando Bloom tienen una de las relaciones más hermosas y estables del medio del espectáculo, y recientemente le dieron la bienvenida a su primera hija Daisy Dove.

Este 13 de enero el famoso actor cumple 44 años y por supuesto, la cantante no podía dejar pasar la fecha para dedicarle unas hermosas palabras a su pareja.

Por eso acudió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas hermosas palabras al papá de su hija y además compartió unas fotos de su relación nunca antes vista, que muestran que el amor entre ellos es como de cuento de hadas.

"El 44 más feliz para mi amor, el brillante padre de mi Dove y un espejo reluciente que ve y me refleja lo que todavía no puedo ver. Gracias por siempre volver al tapete conmigo. Tan feliz que mi luna haya encontrado su sol, te amo un mundo entero", fue el emotivo mensaje que la intérprete de "Roar" le dedicó a Orlando.

Este 13 de enero el famoso actor cumple 44 años y por supuesto, la cantante no podía dejar pasar la fecha para dedicarle unas hermosas palabras a su pareja - Instagram @katyperry

Sus fans no tardaron en reaccionar al emotivo post de la famosa cantante y los llenaron de halagos por su hermosa relación.

"Son la pareja más hermosa", "que bellos me encantan felicidades", "los papás más hermosos y sexys", "me encantaron estas fotos inéditas", "Katy se ve que lo amas mucho", "ustedes son todo lo que está bien en la vida", "me encanta esta pareja los amo", y "esta relación nos muestra que el amor verdadero sí existe", fueron algunas de las reacciones de los fans.

Katy y Orlando tienen más 4 años juntos y recientemente tuvieron a su primera hija - Instagram @katyperry

No quedan dudas que la pareja se encuentra en su mejor momento y son un complemento el uno para el otro, siempre apoyándose en cada paso que dan, tanto personal como profesional.

En las fotos Katy también mostró un hermoso momento entre ella y Orlando cuando estaba embarazada que nunca pudimos ver.

En la foto están mirándose con mucho amor mientras él toca su pancita, cuando hicieron un romántico viaje antes de dar a luz.

En las fotos Katy también mostró un hermoso momento entre ella y Orlando cuando estaba embarazada - Instagram @katyperry

La pareja tiene más de 4 años juntos, y aunque han terminado y vuelto, han demostrado que el amor verdadero existe y que los problemas se pueden superar.

Lo mejor en su relación es que no solo existe el amor, también la diversión, y por eso son de las parejas preferidas del medio del espectáculo.

Lo mejor en su relación es que no solo existe el amor, también la diversión, y por eso son de las parejas preferidas del medio del espectáculo - Instagram @orlandobloom

A través de las redes, tanto el actor como la cantante comparten videos o fotos divertidos de su relación, dejando claro que las risas son parte fundamental de sus días.

En octubre del año pasado, para el cumpleaños de la cantante, el actor de "El señor de los anillos" también le dedicó unas hermosas palabras.

"Feliz cumpleaños mi amor", fue el mensaje, con el que también compartió fotos que nunca se habían visto de su hermosa relación.

Más de este tema

Te recomendamos en video