Jennifer Lopez fue ignorada en los Oscar pero los premios no definen su talento

En la lista corta de celebridades preparadas para dominar el mundo, el nombre de Jennifer Lopez sin duda se encuentra la cima. La cantante, bailarina, actriz, diseñadora, productora y empresaria es sin duda una de las mujeres más imponentes del momento y no es para menos si en cada uno de los campos en los que se desempeña, nos ha dejado valiosas lecciones.

Con la emoción previa a una nueva entrega de los Premios Oscar y la lista de nominados que va saliendo poco a poco, la cantante recordó el desaire que le provocó La Academia al ignorarla por completo el año pasado,

La actriz y cantante recibió numerosas nominaciones por su papel en "Hustlers" a finales de 2019. Pero cuando llegó el momento de revelar a los nominados de los Premios de la Academia 2020, quedó fuera.

"Estaba hablando de esto el otro día y [Mi socia de producción] Elaine [Goldsmith-Thomas] hizo una publicación en la que enumeraba todas las cosas por las que había sido nominada y ganado esa temporada. Y cuando se trató de los Oscar, estaba obviamente ausente. Fue un golpe duro", dijo Lopez en una entrevista con Allure.

Jennifer, quien interpretó a Ramona en Hustlers, era la favorita del festival del año pasado pero se sintió decepcionada por la forma en la que fue ignorada "por los grandes".

"Pensé: 'Está bien, cuando supuestamente estás en la mente de todos los demás, se supone que estás nominado y no lo estás, ¿qué significa eso? ¿Es real? ¿Son los otros reales y este no?'. Llegué a un punto en el que pensé, 'No es por eso que hago esto. No hago esto para tener 10 premios Oscar en mi repisa o 20 premios Grammy"", afirmó.

Por si fuera poco, también fue blanco de burlas y críticas de los cinéfilos, quienes no dejaron de señalar que ella no debería siquiera actuar y que era "indignante" que una cantante se colara entre las nominadas.

Dirigida por Lorene Scafaria, Hustlers cuenta la historia de un grupo de strippers de la ciudad de Nueva York que le dan la vuelta a su clientela de Wall Street luego de la crisis financiera de 2008. La película, basada en un artículo de Jessica Pressler de New York Magazine titulado "The Hustlers at Scores", tomó por sorpresa al público una vez que llegó a los cines.

Tras su exitoso debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la película se convirtió en un éxito comercial y de crítica. No sólo se elogió la historia y la dirección de Scafaria, sino que las actuaciones fueron la parte más importante que se robó el espectáculo.

La actuación de López le valió nominaciones en los Globos de Oro, los premios Screen Actors Guild Awards y los Critics 'Choice Awards. Por tanto, se esperaba que López fuera nominado a un Oscar.

"Estaba un poco triste porque había mucha preparación", reveló J.Lo para Oprah en 2020.

Más de este tema

Las lecciones de Jennifer Lopez sobre usar bikini a los 51 años que debemos aplicar todas

Jennifer Lopez hace un homenaje a los latinos durante la toma de posesión de Joe Biden

5 cosas que Jennifer Lopez está haciendo bien para criar a sus hijos

Te recomendamos en video