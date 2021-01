Jennifer Lopez hace un homenaje a los latinos durante la toma de posesión de Joe Biden

La toma de posesión e investidura de Joe Biden paralizó al mundo después de cuatro años de gestión del siempre polémico Donald Trump. El ahora presidente de la nación estadounidense juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos. "Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa. La causa de la democracia", dijo.

La ceremonia dejó impactantes momentos que serán recordados por siempre. Desde la imponente aparición de Michelle y Barak Obama hasta el juramento de Kamala Harris donde no dejó pasar la oportunidad de mencionar la participación que tendrán las mujeres durante su gestión. La poderosísima voz de Lady Gaga, quien estuvo encargada de entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos también dio de qué hablar en redes sociales y por supuesto, la presentación de Jennifer Lopez que dejó claro por qué se mantiene en la cima.

La cantante puertorriqueña interpretó “This Land is Your Land”, de Woody Guthrie y, sobre el final, entonó un fragmento “America the beautiful”, canción patriótica escrita por Katharine Lee Bates. en 1893.

#InaugurationDay | Jennifer López también interpretó una canción en la ceremonia: "This Land Is Your Land". Al terminar, gritó en español: "…libertad y Justicia para todos." pic.twitter.com/WZNXhHxzcU — Jhonatan J. de los Santos (@jdelossantosok) January 20, 2021

Además del emotivo número musical. J.Lo dejó un mensaje especial para la comunidad latina, al exclamar en español: “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.

Los pocos asistentes que había debido a la pandemia sin duda quedaron boquiabiertos ante las palabras de Lopez, mientras que el Internet aplaudió la presencia latina en el Capitolio.

Hija de padres puertorriqueños, la presencia de López durante la toma de posesión del presidente Biden y el vicepresidente Harris es un cambio de juego. A lo largo de su carrera, López ha forjado un camino para los latinos en todo el mundo.

En su carrera como actriz y cantante, J. Lo se ha convertido en un modelo a seguir apara la comunidad latina, especialmente las jóvenes que la admiran no sólo por su físico o talento sino por ser el ejemplo de que las mujeres podemos con todo. Bajo la administración anterior, cuando los latinos y los hispanos eran alternativamente llamados "bad hombres", agredidos y encerrados en jaulas en la frontera, una mujer latina que pedía justicia para todos en español lo dice todo.

Cabe recordar que el año pasado, la cantante fue muy criticada por hacer del Super Bowl 2020 un evento "demasiado latino", al lado de Shakira. Y es que mientras el mundo aplaudió la espectacular presentación de medio tiempo que dieron amabas, en Estados Unidos causó gran inconformidad.

El odio hacia los latinos ha sido una constante a lo largo de la historia en los Estados Unidos. ​Es una discriminación que ha llevado a que no tengan oportunidad de una vida digna, como sucede con la comunidad negra. Es un odio hacia un idioma que no entiende, hacia un tono de piel diferente.

El caso de George Floyd abrió el eterno debate en torno al racismo que existe en el mundo. Es odio y la intolerancia no es únicamente contra las comunidades afroamericanas sino las latinas, las asiáticas, las indígenas o cualquier otra que esté establecida en determinado rincones del mundo.

Históricamente "los blancos" han sido colonizadores, se han beneficiado directamente de ser blancos. y esa idea parece prevalecer. El racismo ha existido siempre; así se ha construido la historia pero eso no quiere decir que hay que aceptarlo o justificarlo.

El cambio es ahora y hasta ahora, la administración de Biden ha dicho que se le dará una vida digna para los latinos que también han sido parte de la historia de los Estados Unidos. La promesa del presidente Biden de reunir a los niños separados en la frontera con sus padres, representa un cambio bienvenido y necesario.

JLo en el show de medio tiempo de la Super Bowl donde se presentó con Shakira. - Agencias

