Jennifer Lopez muestra cómo llevar un pantalón blanco a la cadera después de los 50

Jennifer Lopez es un icono de la moda, y todo lo que usa se convierte en tendencia de inmediato, desde pantalones, faldas y bikinis.

Recientemente, la celebridad dio una lección de moda con un look muy sexy para las mujeres de 50 años o más, que desean lucir elegantes y sensuales.

La cantante llevó un pantalón a la cadera blanco, dejando claro que esta prenda se puede lucir con seguridad sin importar la edad que tengas.

Y es que siempre le tememos a esta prenda pues marca nuestras piernas y si tenemos celulitis quedan al descubierto, pero JLo demuestra que aunque las tengas puedes lucir un pantalón blanco con confianza.

La clebridad llevó un pantalón blanco a la cadera con un hermoso crop top floreado - Instagram @jlovegas_2002

Para completar este look llevó un top corto blanco, floreado, manga larga y abombadas, con el que dejó su abdomen tonificado al descubierto, luciendo de maravilla a sus 51 años.

Para este atuendo, Jennifer llevó el cabello recogido, y unas gafas blancas, con las que lució elegante y hermosa.

"OMG me encanta su look", "eres una diva", "te amo y me encanta todo lo que te pones", "me encantó este atuendo con pantalón blanco", "que crop top tan lindo y delicado", "cada vez te superas mucho más", "eres hermosa y con ese look wow", "nunca dejas de sorprendernos", y "que outfit tan fashion", fueron algunas de las reacciones en redes.

Los looks más fashion de Jennifer Lopez en los primeros días del 2021

Maxi vestido con mangas abullonadas

Recientemente, la celebridad posó para la revista Elle y lució hermosa y elegante con un maxi vestido de mangas abullonadas en tono blanco.

El vestido tenía un atrevido escote en V, con el que mostró su sensualidad a sus 51 años, y el cabello lo llevó suelto y hermoso.

La celebridad llevó un maxi vestido blanco con mangas abullonadas con el que lució elegante - Instagram @elleusa

Vaqueros y blusa

Para promocionar su línea de maquillaje JLO Beauty, la celebridad acudió a algunas tiendas a firmar autógrafos a los fans que compraran su kit, y lució hermosa con unos vaqueros y una blusa negra.

Para esta oportunidad llevó el cabello recogido en un moño alto y lució unos maxi zarcillos negros redondos.

Para promocionar su línea de maquillaje JLo Beauty, la cantante fue a algunas tiendas y lució unos vaqueros con blusa negra - Instagram @jlovegas_2002

Short paper bag y camisa

Para la revista Elle también posó con un look espectacular que cualquier mujer de 50 años o más puede copiar para realzar su elegancia.

JLo llevó un short paper bag negro con estampado en diferentes tonos que combinó con una camisa blanca a la perfección.

Complementó el look con unos stilettos y llevó el cabello recogido en una cola alta.

También realzó su elegancia y sensualidad luciendo unos short paper bag con una camisa - Instagram @elleusa

Vestido largo estampado

También para la revista Jennifer posó en la naturaleza y lució elegante y sofisticada luciendo un vestido largo blanco con estampado de flores y ramas.

Para este look llevó el cabello suelto y con unas ondas sueltas en las puntas, luciendo fabulosa y hermosa.

También para la revista Elle posó con un espectacular vestido blanco con estampado de flores - Instagram @elleusa

No quedan dudas que JLo comenzó el 2021 con todo el estilo y glamour y seguirá dando grandes lecciones de moda para mujeres de todas las edades.

