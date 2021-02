No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las actrices más exitosas y queridas de Hollywood por su gran talento y carisma. Su belleza ha enamorado a los galanes más cotizados de Hollywood pero ella ha dejado claro que su meta en la vida no es complacer a nadie sino a ella misma.

Su determinación ha hecho que muchas mujeres la tomen como ejemplo a seguir pues no se deja de nadie ni tampoco busca encajar en los estereotipos que por muchos años ha impuesto la industria. A sus 52 años Jen ha pasado por decepciones amorosas que más allá de frenarla, le dejaron grandes lecciones.

Fue durante su relación con Brad Pitt que la actriz comenzó a ser cuestionada por no contemplar a la maternidad en sus planes. ¿Cómo estando al lado de Brad Pitt no ha pensado en tener hijos con él?, se preguntaban todos e incluso llegaron a señalar que esa fue la razón por la que él "la cambió".

A pesar de sus luchas personales y del hecho de que los medios de comunicación le dieron durante mucho tiempo la imagen de la pobre Jennifer, la actriz nunca se hizo pasar por una víctima.

En un ensayo escrito para el Huffington Post en 2018, Aniston respondió a los rumores que apuntaban que estaba embarazada y ofreció una lección sobre la idea de que cualquier mujer está incompleta sin un hijo:

"Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijo. Podemos decidir por nosotros mismos lo que es bello cuando se trata de nuestro cuerpo. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos ven como ejemplos. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casados o ser madres para estar completos. Podemos determinar nuestro propio “felices para siempre” por nosotras mismas".

Jennifer Aniston

En 2015, le dijo a Allure que no le gustaba la presión que la gente ejercía sobre ella, sobre las mujeres; la presión sobre hacerte creer que te has fallado, que no eres "suficiente" mujer porque no has procreado. "No creo que sea justo. Puede que no salga un niño de su vagina, pero eso no significa que no sea una madre: tenemos perros, amigos, hijos de amigos…", afirmó.

"La virtud femenina no debe medirse por nuestra capacidad o voluntad de tener descendencia"

Los libros, las películas y en general la industria del entretenimiento nos han vendido la idea del amor romántico y la maternidad como algo que te completa y que te hace exitosa. Nos han hecho creer que estar soltera es una especie de maldición y que si no encontramos a nuestra "media naranja", viviremos con ese vacío por el resto de nuestras vidas.

Las expectativas que formamos ante nuestra pareja y las creencias irracionales que acompañan al amor pueden provocar una gran ansiedad y crear muchas decepciones. Vivir buscando a esa mitad y no encontrarla al cuando todos los demás parecen hacerlo, hace que cuestiones si has perdido la oportunidad de ser feliz o si mereces amor.

Desde una edad temprana, las mujeres tenemos expectativas sobre si tendremos un matrimonio estable o hijos. Entonces sucede la vida. Pueden surgir obstáculos imprevistos. Nuestras metas e intereses pueden cambiar, especialmente ahora en donde no tenemos seguridad de nada y nuestras ambiciones van en una dirección opuesta a la de nuestras madres y abuelas.

No hay que buscar amor como si te faltase algo. No hay que estar con alguien sólo para llenar vacíos. A la larga, esto provoca que perdamos de vista lo que somos y lo que valemos como personas. Estás completa por lo que eres así que no te dejes llevar por lo que otros esperan que seas.

Más de este tema

5 frases de Jennifer Aniston para las mujeres adictas a la libertad

Jennifer Aniston dio una lección sobre superar una relación con madurez

Estar soltera no significa que te falte "tu otra mitad", eres completa por ti misma

Te recomendamos en video