5 frases de Jennifer Aniston para las mujeres adictas a la libertad

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las actrices más exitosas y queridas de Hollywood. No sólo ha encantado con su belleza sino también con su carisma. Su determinación ha hecho que muchas mujeres la tomen como ejemplo a seguir pues no se deja de nadie ni tampoco busca encajar en los estereotipos que por muchos años ha impuesto la industria.

Aunque pareciera que ha tenido todo muy fácil, la actriz ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos. Jen no sólo ha luchado porque no se le encasille como "Rachel", personaje con el que saltó a la fama en la serie Friends sino que además, se ha enfrentado a las críticas y cuestionamientos por su ruptura con Brad Pitt y su decisión de no haber tenido hijos.

Es muy fácil renunciar a un sueño entre tantos señalamientos pero cuando constantemente te recuerdas lo valiente que has sido, eres capaz de tomar el camino correcto.

A pesar de sus luchas personales y del hecho de que los medios de comunicación le dieron durante mucho tiempo la imagen de la "pobre Jennifer", Aniston nunca se hizo pasar por una víctima.

Aquí algunas de las frases de Jennifer Aniston que te recordarán lo poderosa que puedes ser, si eres adicta a la libertad.

"No hay arrepentimientos en la vida, solo lecciones"

Como individuos, somos completamente responsables de las decisiones que tomamos en nuestras vidas y de todas las acciones que realizamos. Tenemos el libre albedrío. Vivir con arrepentimiento de haber hecho o no algo sólo hace que nos estanquemos y no aprendamos nada para nuestra siguiente movida. Cada experiencia nos enriquece con lecciones que debemos aprender y mejorar.

"Una vez que descubras quién eres y qué amas de ti mismo, creo que todo encaja un poco"

Al igual que Jen, las mujeres que aman ser libres saben lo importante que es nunca bajar sus estándares ni tampoco buscar complacer a los demás para encajar. Si te amas lo suficiente y reconoces lo que vales, nunca vas a perder.

"Mira, como muy bien y hago ejercicio, pero también me complazco cuando quiero. No me muero de hambre de forma extremista. No me vas a quitar el café, los lácteos ni la copa de vino porque me sentiría devastada"

A sus 51 años, la actriz se conserva muy bien y aún cuando muchos se concentran en señalar sus pequeñas arrugas o demás imperfecciones, ella ha dejado claro que todo es muestra de los años bien vividos. Si algo hemos aprendido de la actriz es a no limitarnos con lo que queremos, a no presionarnos por ser como la sociedad quiera que seamos sino a ser felices y disfrutar la vida.

Jennifer Aniston - Instagram @jenniferanistob

"Es imposible satisfacer a todos, y sugiero que dejemos de intentarlo"

Jennifer siempre se ha mantenido fiel a quien es y eso sin duda nos deja una valiosa lección. Estar en la industria no es nada fácil entre tantas presiones sobre cómo debes ser pero ella lo ha llevado muy bien.

"Una relación no me va a hacer sobrevivir. Es la guinda del pastel"

Las mujeres que son adictas a la libertad saben que una relación no define su valor. La persona que llegue será para complementarte no para completarte, porque no estás rota ni vacía. A jennifer la han perseguido muchos años por la relación que tuvo con Brad Pitt pero ella ha dejado claro que no necesitó de él para tener una carrera o ser una mujer poderosa en Hollywood.

