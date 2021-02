Zahara Jolie Pitt muestra su lado más maduro con un elegante y sencillo look

Zahara Jolie Pitt, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha dejado claro tras su cumpleaños 16 que prefiere el estilo casual y cómodo que se aleja de las prendas de diseñador. Aunque la adolescente mantiene un perfil bajo, lejos de las redes sociales, se le ha podido ver en varias ocasiones acompañada de su madre y hermanos. En su más reciente aparición, notamos una señal de que ha entrado a su etapa más madura y es que al parecer ya cuenta con un 'uniforme' sencillo y elegante que usa para cualquier ocasión.

Zahara Jolie Pitt y su nuevo uniforme para toda ocasión

Zahara ha dejado claro en los últimos meses que la idea de no repetir looks es completamente obsoleta, ya que ella ha encontrado una combinación que se ajusta perfectamente a su personalidad y que la hace sentir cómoda siempre. Se trata de jeans claros con top y tenis negros. Ya sea acompañado de una sudadera o una blusa, este es un outfit que hemos visto una y otra vez en ella. Eso sí, siempre con maquillaje, peinado y uñas impecables que dejan claro que se trata de una elección de estilo y no un descuido de su parte.

La ocasión más reciente, fue cuando salió a dar un paseo junto a su madre por las calles de Los Ángeles, para obtener su licencia de manejo. Ese día Zahara lució este look con una camisa overzised de botones y tenis Jordan. En fotografías captadas por paparazzi, se puede ver que logró obtener una calificación satisfactoria.

Aunque la combinación de jeans y blusa negra es una de sus preferidas, también ha mostrado un gusto por las prendas ligeras, como es el caso de este vestido negro acompañado de una chamarra de piel y tenis blancos.

Al parecer los hijos de Angelina, le heredaron el gusto por la ropa negra, pues incluso hemos visto a toda la familia usando atuendos de este color.

Por su lado, Angelina se ha adelantado a las tendencias de la temporada primavera-verano con su elección de vestidos blancos y en colores pastel para salir de compras en las últimas semanas, combinados con sandalias planas para soportar el calor de California. Siempre acompañados de mascarillas del mismo color para protegerse ante la pandemia.

Por ahora, los niños de Brad Pitt parecen pasar más tiempo con su mamá, realizando actividades comunes como comprar la despensa y salir por comida en la ciudad de Los Ángeles, mientras que ella continúa en una batalla legal con su ex esposo Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos.

Esto se suma a las complicaciones que la familia Jolie tuvo que atravesar en 2020, pues Angelina también reveló que su hija Zahara estuvo hospitalizada tras pasar por una cirugía de la cual no se saben más detalles, al mismo tiempo que Shiloh también tuvo que pasar por una cirugía de cadera y fue captada con muletas durante su recuperación.

Al parecer lo único bueno que le dejó el año pasado a Angelina, es que debido a la pandemia, pudo pasar más tiempo con su hijo Maddox, quien se encontraba en la universidad Yonsei en Corea del Sur. Maddox tuvo que regresar a Estados Unidos para pasar la cuarentena con sus hermanos y su madre poco tiempo después de haber ido a vivir a Corea para cursar la Universidad.

