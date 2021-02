Jennifer Lopez sorprende con nuevo corte de cabello pixie e impone nueva tendencia 2021

Jennifer Lopez es conocida por ser una mujer arriesgada y vanguardista, por eso no solo es admirada por su talento artístico, sino que también es seguida por la inspiración que aporta al estilo y a la moda.

Así lo ha demostrado con cada una de las fotografías que comparte a través de su cuenta de Instagram, donde no solo muestra su talento, parte de su vida familiar y gustos, sino los increíbles estilos que modela para cada ocasión.

Su forma de vestir, maquillarse y peinarse siempre da de qué hablar, por lo que se convierte en un referente para todas las mujeres y no resulta extraño que imponga tendencias por temporadas enteras.

A sus 51 años, la artista se caracteriza por ser una mujer arriesgada a la hora de elegir sus looks y no tiene miedo de experimentar con todo tipo de estilos.

En una de sus publicaciones más recientes, la artista mostró un radical cambio de look en el que se despidió de sus naturales y largos rizos dorados, para lucir una versión super corta de su cabello.

Jennifer Lopez tiene prohibido el café - Agencias

Para este 2021 las melenas largas y frondosas seguirán en tendencia, pero el estilo que se robará las miradas será el short style, pues es el look que está traspasando todas las generaciones.

Así lo demostró J. Lo al lucir increíble con un corte de cabello pixie, un estilo que se ve maravilloso tanto en mujeres jóvenes como aquellas mayores de 40 años.

Este es un corte ideal para aquellas mujeres que les gusta la practicidad. Con este estilo te ahorrarás mucho tiempo, además es un estilo auténtico y muy llamativo.

Jennifer Lopez demostró que luce increíble con cualquier estilo

Jennifer Lopez sorprende con nuevo corte de cabello pixie - Instagram @jlobeauty

En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram, “La diva del Bronx” aparece con su cabello muy corto humedecido, maquillaje muy sencillo con tonos naturales y un extravagante arete.

La fotografía formó parte de la portada de la revista Allure y promocionaba la marca de belleza de la cantante J.Lo Beauty.

J.Lo es conocida por su impresionante trayectoria en la música y en la actuación, pero también se ha llevado los aplausos de los expertos de la moda, ya que, aunque en ocasiones tiene arriesgadas propuestas de vestimenta, siempre resultan acertadas.

No importa si se trata de una lujosa alfombra roja o una tarde familiar en casa, la artista no se cansa de innovar con cada atuendo y look que presenta y es por esta razón que se ha convertido en la imagen de varias firmas prestigiosas.

Es por eso que la hemos visto con cabellera larga, corta, lisa, rizada, con peinados recogidos o completamente suelta.

Cómo elegir un corte de cabello corto como el de J. Lo

Lo más esencial antes de seleccionar cómo llevarás tu cabello es conocer tu físico. Al saber qué tipo de rostro tienes y los rasgos que posees, será mucho más fácil detectar todo aquello que te queda bien, siempre bajo tu perspectiva.

Además, es muy importante que pongas sobre la mesa tus gustos. Bajo ninguna circunstancia debes dejarte llevar por lo que otras personas consideran mejor.

Recuerda que para sentirte cómoda es esencial que uses todo lo que te gusta y esto también cuenta en los cortes de cabello.

Asimismo, otro factor que puedes tomar en cuenta es tu estilo de vida, pues, algunos cortes requieren de menos cuidado que otros. De modo que así tendrás presente si será necesario ocupar más momentos en cuidar la melena.

Traje elegante plateado - Instagram @Jlo

Si en algún momento has pensado que algo no te va por tu tipo de rostro, contextura o tipo de cabello, es hora de alejar esas ideas, ya que siempre hay variedades que pueden adaptar una idea esencial a tus propias característica.

Entendiendo esto, el próximo paso será ver todas aquellas opciones que más te gusten y determinar cada una de las características que más puedan favorecerte.

