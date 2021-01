Cinco veces en las que la hija de Jennifer Lopez demostró que tiene tanto talento como sus padres

Jennifer Lopez es una de las artistas más admiradas de los últimos tiempos, no solo por el increíble talento que posee tanto en la música como en la actuación y el baile, sino por el ejemplo que transmite como madre.

La famosa ha mostrado que tiene una hermosas relación con sus mellizos, Max y Emme, quienes nacieron como fruto del matrimonio que tuvo con el también cantante Marc Anthony.

Ambos niños se han convertido en personajes igual de admirados que sus padres y, con el pasar de los años, la pequeña Emme ha dejado claro que tiene un impresionante talento para la música.

A través de publicaciones en redes sociales, conciertos y presentaciones, J.Lo ha dejado que su hija muestre que tiene todo el potencial para convertirse en una gran estrella de la música.

En diversas ocasiones, la niña de tan solo 12 años ha demostrado que no solo heredó los rasgos faciales de su madre, sino la potente voz que posee.

A su corta edad, Emme ya posee una educación musical que ha sabido aprovechar muy bien, pues llega a notas que pocos logran, además de tener un increíble actitud sobre los escenarios, tal y como sus padres lo logran.

El talento de Emme ha impresionado tanto a los fanáticos de sus padres que ya cuenta con admiradores que seguramente la verán crecer tanto en la música como en su vida personal.

Las veces que Jennifer Lopez mostró el talento de su hija Emme

Video viral en redes

La artista subió a su canal de Youtube y a sus redes sociales un video donde mostraba los ensayos para una de sus giras y en el interín, Emme toma un micrófono y comienza a cantar el éxito de Alicia Keys If i ain´t got you.

Los fanáticos de la artista enloquecieron y comentaron que la pequeña cantaba de una forma increíble.

Dúo con su mellizo

En un video que publicó la “Diva del Bronx” puede verse a los hermanos interpretando un dúo musical. Mientras Emme se encarga de tocar el instrumento, Max canta con una melodiosa voz.

Esto deja claro que la pequeña se ha formado en la música desde diversas áreas.

Concierto

La niña se subió al escenario junto a su madre en un concierto y demostró que podría convertirse en una gran estrella pronto gracias al increíble don que heredó.

En el video puede verse a JLo cantando en un concierto, la artista luce un vestido fucsia con falda amplia y mientras está concentrada en su presentación, sorpresivamente aparece Emme tras ella y continúa el tema que entona su madre.

Super Bowl

La potente voz de Emme dejó a todo el público impactado en el importante show de medio tiempo de la final del fútbol americano.

La niña salió junto a su madre, JLo en un espectáculo marcado por la diversidad de ritmos que interpretaron Shakira, J Balvin, Bad Bunny y la ‘Diva del Bronx’.

En un libro

Además de tener un gran talento en la música, Emme también posee otros dones no tan conocidos y uno de estos es la escritura. Con tan solo 12 años es autora de “Lord Help Me” que contiene un poderoso mensaje ambiental.

El increíble parecido de Emme con Jennifer Lopez

No solo el talento es lo que ha hecho destacar a la pequeña y talentosa niña, el parecido que tiene con su madre también ha dado mucho de qué hablar, pues comparte facciones como sus ojos, nariz y labios.

Además, Emme tiene exactamente el mismo cabello que su madre con rizos naturales.

J.Lo ha mostrado su lado más natural, sin maquillaje, con atuendos de hogar y, por supuesto con su cabello cien por ciento al natural.

Esta característica ha cautivado a sus fanáticos, quienes piden que la artista continúe mostrando esta faceta.

La pequeña Emme recuerda a su madre con cada imagen en la que aparece, pues también tiene esta hermosa cabellera y destaca por la ternura que transmite como niña.

