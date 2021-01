Emme combina medias y falda con camisa e impone tendencias para este 2021

Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, tiene un gran estilo a sus 12 años y está imponiendo tendencias para este 2021.

Hace unos días, la adolescente acompañó a su famosa madre a una de las tiendas Sephora, donde se vende parte de su línea de maquillaje JLo Beauty, para sorprender a sus fans y firmar autógrafos.

Y fue en esa visita donde la joven sorprendió con su espectacular e innovador look, llevando una falda de cuadros con medias negras.

Emme lució fabulosa llevando una falda de cuadros con suéter, camisa por dentro y unas medias negras - Instagram @jlo_legend

Complementó este look con una camisa blanca, y encima llevó un suéter negro, guantes, y en sus pies llevó unas botas negras.

Su cabello lo llevó suelto, dejando sus rizos perfectos al aire, y luciendo hermosa con este atuendo que sin duda tiene mucho estilo y ya muchas han amado y quieren copiar para este 2021.

"Amé el look de Emme", "ella tiene un estilo particular, me encanta que es única", "no sigue a su mamá y eso la diferencia amo a Emme", "ella es hermosa y me encantan sus atuendos", "no puedo creer lo grande que está", y "tiene mucho estilo", fueron algunas de las reacciones en redes.

Los looks con los que la hija de Jennifer Lopez ha mostrado su gran estilo a sus 12 años

Vestido camisero

Emme deslumbró durante la aparición especial en los Peoples Choice Awards que hicieron Emme y Max, donde Jennifer Lopez fue premiada con el "People’s Icon".

La joven llevó un vestido camisero blanco con mucho estilo, dejando ver su gran gusto por la moda.

La joven llevó un vestido camisero blanco con mucho estilo, dejando ver su gran gusto por la moda - Instagram @thebronxjlo

Pantalón de mezclilla y tenis

Para una sesión fotográfica familiar, Emme deslumbró con un look casual pero lleno de estilo, inspirado en su madre.

La adolescente llevó un pantalón de mezclilla, combinado con una camiseta rosa, un abrigo en el mismo tono, y unos tenis también rosados, luciendo hermosa.

Para una sesión fotográfica familiar, Emme deslumbró con un look casual pero lleno de estilo, inspirado en su madre - Instagram @jrodfam13

Look deportivo

Emme también mostró su estilo relajado en una tarde de paseo familiar llevando un conjunto deportivo Tie Dye en tonos naranja, verde y morado.

Combinó este atuendo con tenis blancos y su cabello también lo llevó suelto y más armado que nunca, luciendo hermosa.

Emme también mostró su estilo relajado llevando un conjunto deportivo tie dye con tenis - Instagram @jennyfromthebronx_

Jeans con suéter y botas

Para una tarde de compras y paseo con JLo, la adolescente lució con mucho estilo llevando unos jeans con un suéter negro estampado.

Completó su look con unas botas de plataforma blancas, con planta negra, y su cabello también lo dejó suelto.

La hija de JLo lució a la moda con unos jeans y camiseta y complementó su look con unas botas blancas - Instagram @thebronxjlo

Overol con camiseta

La joven de 12 años lució con mucho estilo llevando un overol en tono negro que combinó con una camiseta blanca y complementó con unos tenis en blanco y negro.

Con este atuendo Emme dejó claro que se puede lucir elegante y cómoda a la vez, siguiendo el ejemplo de su madre.

Emme lució hermosa llevando un overol en negro que combinó con una camiseta blanca y unos tenis - Instagram @arod

