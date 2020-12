Emme y su vestido midi floreado con el que copió el estilo de Jennifer Lopez a la perfección

Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ha crecido mucho y se ha convertido en toda una adolescente que sigue los pasos de su madre.

Y no solo en el canto, que ha dejado claro que lo hace muy bien, también en lo que a moda respecta, y es que si bien su estilo es muy relajado y original, también sigue en muchas oportunidades el elegante estilo de su madre.

Hace un tiempo, la adolescente llevó un hermoso vestido midi floreado, mangas largas, hermoso y muy elegante que JLo también llevó.

Emme demostró que tiene el buen gusto de la moda de su madre, la famosa cantante - Instagram @jlo

Emme posó sentada, dejando ver su gran estilo como el de JLo y su clase y elegancia a su edad, y también llevó el cabello recogido en un moño con un cintillo en el mismo material del vestido, sin duda un peinado igual de elegante que su atuendo.

Jennifer Lopez llevó el mismo modelo de vestido de Dolce & Gabbana, luciendo muy elegante y sofisticada con una cola baja y unos tacones con brillos.

"Emme es idéntica a su mamá", "que niña tan hermosa y me encanta su look", "es el clon de JLo y con este vestido son gemelas", "me encanta ese vestido que llevan las dos", "no quedan dudas que tiene el buen gusto de su mamá", y "OMG es una princesa las amo a las dos", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Otros looks de Emme inspirados en Jennifer Lopez

Durante la aparición especial en los Peoples Choice Awards que hicieron Emme y Max, donde la celebridad fue premiada con el "People’s Icon", la joven deslumbró con su look elegante.

Emme llevó un vestido camisero blanco con mucho estilo, siguiendo los pasos en la moda de la cantante y actriz.

Pantalón de mezclilla y tenis

Para una sesión fotográfica familiar, Emme deslumbró con un look casual pero lleno de estilo, inspirado en su madre.

La adolescente llevó un pantalón de mezclilla, combinado con una camiseta rosa, un abrigo en el mismo tono, y unos tenis también rosados, luciendo hermosa.

Traje deportivo Tie Dye

Emme lució cómoda y relajado en un traje deportivo estilo Tie Dye, un efecto que ha estado de moda este 2020 y que también le hemos visto a la famosa celebridad.

Complementó su casual look con unos tenis blancos, y su cabello lo llevó al natural, resaltando sus rizos como siempre y encantando a todos.

Short paper bag

La hija de la cantante también se inspiró en ella llevando un short paper bag que está de moda y que JLo ha llevado a la perfección.

Emme llevó un short de este estilo en rayas negras y blancas, y lo combinó con un top blanco y una sudadera blanca también.

Abrigo y pantalón

La adolescente también ha copiado el look de Jennifer Lopez llevando abrigo blanco, que muchas veces le hemos visto a la famosa cantante, y lo combinó con un pantalón, dejando ver que tiene estilo hasta para estar en casa.

No quedan dudas que Emme es una copia de JLo, pues el parecido es increíble e innegable, y tiene un futuro prometedor en la música como su madre, pues ya ha deleitado al mundo con su imponente voz.

