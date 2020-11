Emme sigue el ejemplo de Jennifer Lopez y usa un vestido camisero blanco con estilo

Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, a sus 12 años es toda una sensación en el mundo de la moda, y es que tiene a quien salir.

La joven hace unos meses sorprendió al mostrar su nuevo corte bob, con el que muestra sus rizos a la perfección, y luce realmente hermosa.

Y recientemente encantó con un look sencillo pero elegante, siguiendo los pasos de su madre, con el que ha fascinado en redes.

Emme y su hermano Max tuvieron una aparición especial en los Peoples Choice Awards, donde la celebridad fue premiada con el "People’s Icon", y le enviaron un mensaje de orgullo y celebración a su mamá.

Fue allí donde la adolescente deslumbró posando sentada, con piernas cruzadas, y luciendo un vestido camisero blanco manga larga con el que se vio elegante y sofisticada, siguiendo los ejemplos de moda de su mamá.

Su cabello lo llevó al natural con sus rizos perfectos, resaltando su belleza, y luciendo sencilla a la vez, pues solo lució zarcillo en una sola oreja, y se vio perfecta.

"OMG no puedo creer lo grande que está", "Emme está hermosa y con ese vestido luce divina", "tan elegante como su mamá, sí que ha aprendido", "no quedan dudas que es hija de JLo, tiene buen gusto en la moda", "amé el look de Emme", y "Emme se ve muy elegante y hermosa", fueron algunas de las reacciones en redes.

Otras lecciones de moda que la hija de Jennifer Lopez ha dado

Pantalón de mezclilla y tenis

La joven ha dejado claro que se puede llevar un look cómodo y con estilo, y lució más que hermosa en una sesión de fotos familiares.

Emme llevó un pantalón de mezclilla con temis, camiseta y un abrigo en rosa pastel que combinó a la perfección con su look.

Overol corto

También lució hermosa con un outfit casual para un día de paseo en familia luciendo un overol corto blanco y muy cómodo.

Lo combinó con una camiseta rosa pastel, uno de sus tonos preferidos, y que favorecen su tono de piel, y su cabello lo llevó suelto.

Cargo pants

Los cargo pants están en tendencia y es de los más usados, pues son cómodos y te permiten lucir con estilo.

Y Emme ha dejado claro que está a la moda, luciendo cargo pants, con correa en negro, camiseta, y tenis, combinando comodidad y estilo.

Traje deportivo tie dye

El efecto tie dye también ha sido un furor en la moda este 2020, y Jennifer Lopez y su hija Emme se han unido a él.

La adolescente usó un traje deportivo corto con este efecto para un día de paseo en familia, y lo complementó con unos tenis blancos y sus rizos al aire.

Short paper bag

La hija de la famosa celebridad también dejó ver su estilo cómodo y elegante a la vez luciendo short paper bag de rayas en blanco y negro, con una top blanco, y complementó su look con un abrigo también blanco.

Sin duda Emme ha aprendido mucho sobre moda de su mamá, pero también tiene un estilo único y original, que muestra lo mejor del mundo de la elegancia y comodidad.

La hija de Jennifer Lopez ha dado clases de elegancia y estilo - Instagram @jlo

Lo mejor es su actitud positiva y la hermosa sonrisa que siempre tiene en su rostro, que sin duda, es idéntica a la famosa celebridad.

