Michelle Obama llegará a Netflix en marzo con un divertido programa infantil de cocina

Michelle Obama comenzó el 2021 con todo y en marzo estrenará en Netflix un programa infantil de cocina que promete encantar a todos.

A través de su Instagram, la exprimera dama anunció la noticia, encantando a sus seguidores.

“Esto es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo y estoy muy emocionada de finalmente poder contárselo todo. Permítanme presentarles a dos nuevos amigos míos: sus nombres son Waffles y Mochi. Y el 16 de marzo, lanzaremos un nuevo programa infantil en @Netflix llamado Waffles + Mochi”, anunció Michelle.

Y explicó que estos dos divertidos personajes nos permitirán explorar nuevos ingredientes y viajar por el mundo.

“Se trata de una buena comida: descubrirla, cocinarla y, por supuesto, comerla. Estos dos nos llevarán a aventuras por todo el mundo para explorar nuevos ingredientes y probar nuevas recetas. A los niños les encantará, pero sé que los adultos también se reirán mucho y darán algunos consejos para la cocina”, comentó la también escritora.

Michelle Obama en su lucha por ayudar a los niños y familias para que no les falte la comida en sus casas.

“También sé que este es un momento difícil para muchas familias y espero que este encantador espectáculo pueda traer un poco de luz y risas a los hogares de todo el mundo. Por eso, como parte del compromiso del programa de ayudar a las familias durante la pandemia, estamos trabajando con nuestros socios en @PHAnews para llevar ingredientes frescos a las familias necesitadas en todo el país para que puedan cocinar juntas en casa”.

Será el 16 de marzo cuando podremos ver en la plataforma de streaming el divertido programa de Michelle Obama.

“En muchos sentidos, este programa es una extensión de mi trabajo para apoyar la salud de los niños como Primera Dama y, para ser sincera, desearía que un programa como este hubiera existido cuando mis niñas eran pequeñas. Así que de eso se trata #WafflesAndMochi. No puedo esperar a que usted y sus hijos se unan a nosotros en nuestras aventuras”.

Sus seguidores reaccionaron emocionados a la noticia, y amaron la iniciativa de la exprimera dama.

"Esta es una causa tan maravillosa, definitivamente necesitamos un programa como ese para educar a los niños y las familias sobre los valores de la alimentación saludable", "Te amo Michelle !!! Gracias por ser un modelo a seguir tan increíble para todos nosotros", y "no tengo hijos pero sin duda no me pierdo este programa", fueron algunas de las reacciones en redes.

A sus 57 años, Michelle Obama es todo un ejemplo para las mujeres y a través de su libro "Mi historia", quiso inspirar a muchas mujeres más, revelando su lucha y transformación y dejando claro que no hay imposibles.

El próximo 11 de marzo lanzará otro libro que llevará por nombre "Revelación" y estará dirigido a niños y niñas de 10 años, contando su historia para inspirar a jóvenes a lograr sus sueños.

Además, la celebridad ha mostrado en muchas oportunidades su belleza y cabello natural, sin maquillaje y sin secar su melena, evidenciando lo orgullosa que está de la mujer que es, y enseñándonos a amarnos y aceptarnos.

