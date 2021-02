Michelle Obama y Amanda Gorman unen fuerzas para mostrar lo poderosas que son

La ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el pasó a la historia como uno de los momentos más emblemáticos del 2021. La presencia de mujeres como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Hillary Clinton, Jill Biden, Kamala Harris y Michelle Obama dejaron claro quien manda.

Sin embargo, fue Amanda Gorman, una joven poeta de 22 años quien se convirtió en tema de conversación por su poderosa presencia.

Tras su presentación en la ceremonia, Michelle Obama quedó fascinada con Gorman por lo que no pudo dejar para la oportunidad de entrevistarla para una edición Black renaissance.de la revista Time

Durante la conversación discutieron sobre cómo hacer que la poesía sea "genial" y de cómo las mujeres negras están conquistando la cima: Obama en 2007, cuando su esposo anunció su campaña presidencial. y Gorman en enero, cuando millones de estadounidenses la vieron entregar su poema, "The Hill We Climb".

"Estamos viviendo un momento importante en el arte negro porque estamos viviendo un momento importante en la vida de los negros. Ya sea que se trate de analizar lo que significa políticamente tener un presidente afroamericano antes que Trump, o analizar lo que significa que el movimiento Black Lives se convierta en el movimiento social más grande de Estados Unidos", dijo la poeta.

Like so many of you, I was moved as I watched @TheAmandaGorman read her poem at the inauguration. I first met her back in 2016, and over the years, I've seen her continue to inspire people with her words. I'm so proud of the young woman she has become. https://t.co/9KLTu5tV4L pic.twitter.com/GQ9xlyjVqW

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 4, 2021