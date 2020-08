Michelle Obama contó el peor episodio de racismo que sufrió siendo primera dama

Un tema recurrente en la actualidad sociopolítica de Estados Unidos es el racismo, sin embargo, es una problemática que desde hace siglos padece el país norteamericano y que ha afectado a ricos y pobres, a los que no son tan poderosos, como a los que sí, caso de Michelle Obama.

Recientemente la escritora y conferencista expuso en The Michelle Obama Podcast, su espacio para hablar abiertamente sobre varios temas, algunos de los episodios de discriminación que sufrió aún cuando se encontraba en su rol de primera dama.

Michelle Obama habló de cómo vivió la menopausia como primera dama y demostró que no hay que avergonzarse La escritora aseguró que quiere empoderar a las mujeres jóvenes para hablar de su salud y sexualidad.

La oriunda de Chicago se mantuvo al lado del presidente Barack Obama en su periodo de 2009 a 2017, donde le tocó asumir distintas responsabilidades, pero estos hechos justamente sucedieron cuando se mezcló como una ciudadana común y corriente.

"Había una fila y… cuando solo soy una mujer negra, me doy cuenta de que los blancos ni siquiera me ven, ni siquiera me miran", empezó a relatar la abogada de profesión de acuerdo con Quién.

"Así que estoy parada allí con dos niñas negras en uniformes de fútbol y había una mujer negra más. Y una mujer blanca se metió en la cola para ordenar, como si no hubiera visto (que estaban formadas)", añadió.

Michelle Obama y su familia. - Instagram

Esto sucedió en compañía de sus dos hijas, Malia y Sasha, en una heladería después de un partido de balompié, sin embargo, ella decidió imponer respeto y frenar el acto de injusticia que estaba por suceder.

"La chica del mostrador casi toma su pedido. Y tuve que ponerme de pie, me acerqué y dije: '¡Disculpe! ¿No ve a las cuatro personas paradas aquí? ¿Hizo fila?"", reclamó Michelle Obama por su derecho.

Conforme con el mismo medio, la mujer nunca se disculpó ni la miró directamente, por lo que nunca notó que estaba tratando con Obama.

"Ella no sabía que era yo, todo lo que vio fue una persona negra o un grupo de personas negras o tal vez ni siquiera vio eso porque éramos así de invisibles”, finalizó.

Te recomendamos en video: