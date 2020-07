Michelle Obama confesó qué fue lo que la enamoró de Barack

Después de su salida de la Casa Blanca, Michelle Obama ha experimentado un proceso de reinvención que la ha llevado a ser escritora de un libro muy vendido pero también a aventurarse a nuevos caminos como el estreno de un podcast que lleva su nombre.

Y para el primer episodio no pudo contar con una mejor colaboración que la de su esposo, Barack Obama, quien fue presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017.

En la conversación surgieron varios temas personales y por supuesto, sociopolíticos, donde ambos expusieron sus puntos de vista. Pero también hubo espacio para las risas, el romance y el coqueteo, algo que siempre ha sido habitual en ellos.

Michelle Obama. - Instagram

El motivo del amor de los Obama

“El centro de lo que has hecho en la política, lo que sé de ti como persona y una de las razones por las que me enamoré de ti es…”, comenzó diciendo Michelle Obama, conforme con Hola.

Sin embargo, rápidamente fue interrumpida por el oriundo de Hawái asegurando que “fue solo cómo me veo, pero está bien”, desencadenando las risas de ambos.

Michelle Obama. - Instagram

No obstante, Michelle continuó su idea y reveló que se trata de su empatía con las demás personas. “Eres lindo, pero no. Una de las razones por las que me enamoré de ti es que te guías por el principio de que todos somos cuidadores de nuestros hermanos y hermanas. Y así es como me criaron", dijo.

De esta forma, los dos empezaron a abrirse para hablar más de su relación y sus carreras profesionales que terminaron llevando al terreno de la política.

“Pudiste haber sido lo que quisieras”, expuso Michelle, así que el antiguo senador por Illinois no dudó en responder con gracia: “Ves, por eso empezaste a salir conmigo, iba a ser tu billete de lotería”, demostrando el buen rollo entre ambos.

