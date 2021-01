Michelle Obama es un ícono de moda estadounidense y en el día de la posesión de Joe Biden ha vuelto a demostrarlo. Llenan de halagos a Michelle Obama por su poderoso look en la posesión de Biden

Esto, a través de un maravilloso power suit de Sergio Hudson, diseñador afroamericano emergente cuyos looks ya había usado en el pasado.

Obama ha llegado con un look monocolor en tono vinotinto, un color que usó cuatro años atrás al recibir a Melania Trump.

Y cuyo gesto, claro, se hizo viral.

La ex primera dama, portada de Vogue y conocida por visibilizar talentos emergentes de Estados Unidos a través de su ropa, ya es viral en redes sociales por su poderoso look.

A Obama la han llenado de halagos e incluso, con este statement, algunos la proponen como futura presidenta.

Barack and Michelle Obama are the real definition of Aesthetics. Take a bow Queen 🙇🏾‍♂️.#InaugurationDay pic.twitter.com/t9b5AAT1E4

— Unkul Obi, The Masseur (@Unkul_Obi) January 20, 2021