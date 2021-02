Emma Stone se muestra en sus últimas semanas de embarazo luciendo radiante

Emma Stone reapareció en las calles de Los Ángeles este fin y mostró que está en sus últimas semanas de embarazado, luciendo una enorme 'baby bump'.

La actriz de 32 años llevaba una camisa de mezclilla larga y leggins negros, el cabello recogido, unos lentes oscuros y por supuesto una mascarilla para protegerse del Covid-19, luciendo hermosa y más radiante que nunca.

"Wow que hermosa se ve", "se ve que le quedan pocas semanas para tener a su bebé que emoción", "no puedo esperar por conocer a su primer bebé", "es la embarazada más hermosa", "me encantan sus looks de embarazo", "OMG pero que hermosa se ve y que grande está su pancita", y "se ve más bonita que nunca la amo", fueron algunas de las reacciones en redes.

La última vez que habíamos visto a Emma fue en enero, cuando también fue captada en las calles de Los Ángeles con atuendo deportivo de leggins y suéter negro, luciendo por primera vez su pancita de embarazo.

Desde septiembre del año pasado, la actriz desató rumores de embarazo mientras paseaba con el que se presume que ya es su esposo, el comediante y director Dave McCary, pues según informan medios estadounidenses se casaron en medio de la pandemia.

La celebridad lució en ese entonces un overol beige y una camiseta blanca, que dejaba ver algo de barriguita, pero hasta enero no se había confirmado nada.

La historia de amor de Emma Stone y Dave McCary

La actriz y el comediante se conocieron en el programa de televisión “Saturday Night Live” en el 2016, y no fue hasta el 2017 cuando hicieron su relación oficial en la primera alfombra roja de la ópera prima de McCary “Brigsby Bear”, según informó ABC.

Luego, se comprometieron en diciembre de 2019, tras más de dos años de relación, y planeaban casarse el año pasado, pero debido al Covid 19 tuvieron que posponer la boda.

Sin embargo, el Daily Mail aseguró que se casaron en privado en mayo del 2020, y en las últimas imágenes se les veía a ambos llevando un anillo dorado en el dedo anular, y ella ya no luce su anillo de compromiso, lo que podría confirmar su boda.

Emma y Dave son de las parejas más inspiradoras y estables del medio del espectáculo y han consolidado su amor con la llegada de su primer hijo.

