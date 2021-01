Emma Stone sorprende luciendo su avanzado embarazo en leggins durante paseo

Finalmente el embarazo de Emma Stone quedó confirmado al ser captada durante un paseo en Los Ángeles luciendo una enorme baby bump.

Desde septiembre del año pasado, la actriz desató rumores de embarazo mientras paseaba con el que se presume que ya es su esposo, el comediante y director Dave McCary, pues según informan medios estadounidenses se casaron en medio de la pandemia.

La celebridad lució en ese entonces un overol beige y una camiseta blanca, que dejaba ver algo de barriguita, pero hasta ahora no había sido confirmado nada.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el Daily Mail publicó fotos de la actriz paseando en Los Ángeles luciendo leggins, camiseta y gorra negra con tenis, y por supuesto un cubrebocas.

EXCLUSIVE: Emma Stone is spotted lovingly cradling her large belly on a walk in LA https://t.co/0OG6VBhWr4

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 5, 2021