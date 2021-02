11 famosas que han dejado en alto a las mujeres en el show de medio tiempo del Súper Bowl

El Super Bowl está ala vuelta de la esquina y con el anuncio de que Rosalía estará como invitada especial para el show de medio tiempo, el hype por las mujeres que se han presentado está al máximo entre los fans.

Recapitulando un poco, las últimas ediciones han estado encabezadas por talentosas mujeres que ya pasaron a la historia como "los mejores shows de medio tiempo".

Entonces, echemos un vistazo a las cuatro mujeres que vinieron antes de Gaga y cómo tomaron la iniciativa frente a la mayor audiencia televisiva del año.

Jennifer Lopez y Shakira, 2020

El Super Bowl LIV estuvo lleno de sorpresas con la disputa entre los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City pero los ojos del mundo estaban sobre Shakira y Jennifer Lopez, quienes ofrecieron un show de medio tiempo sin precedentes. Ambas demostraron que son dos artistas completas en todos los sentidos y cada uno de sus movimientos sobre el escenario representó la fuerza de las mujeres y los latinos.

Lady Gaga, 2017

Trece minutos bastaron para que Lady Gaga dejara a todos boquiabiertos con su presentación. Como era de esperarse, la cantante se lució con todo un despliegue de efectos especiales, bailarines y cambios de ropa, además de que tocó instrumentos musicales y bailó sin parar un segundo. Gaga comenzó su actuación emergiendo del techo del estadio NRG de Houston cual heroína de cómic y un épico mix de God Bless America y This Land Is Your Land.

Katy Perry, 2015

Katy Perry comenzó a lo grande, emergiendo en una enorme leona animatrónica para "Roar", y terminó aún más grande, parada en una plataforma peligrosamente pequeña mientras un fuego artificial la transportaba por la arena para (sí) "Firework". También llamó a algunos amigos famosos para que se unieran a ella, invitando a Missy Elliott y Lenny Kravitz al escenario.

Beyonce, 2013

Beyonce sin duda se robó el show del Super Bowl en 2013. Aunque se presentó con Coldplay y Bruno Mars, la cantante tuvo su propio escaparate, donde hizo una demostración magistral de baile con tacones de aguja y encima que reunió a las Destiny's Child. El despliegue de efectos especiales, bailarines y vestuarios de la intérprete de Halo sin duda dejó sin aliento al estadio entero.

Madonna, 2012

Madonna sin duda tenía un vasto repertorio que presumir durante el show de medio tiempo de 2012. Y es que esta mujer lo tiene absolutamente todo para robar la atención del mundo entero. Éxitos como"Vogue", "Like a Prayer", 'Music' y un popurrí de "Open Your Heart" y "Express Yourself", hicieron retumbar el estadio. Además del despliegue de bailarinas y acrobacias y estrafalarios vestuarios, Madonna estuvo acompañada de Nicki Minaj y M.I.A. Ah, y CeeLo.

Diana Ross, 1996

La diva que lo inició todo. Después de que New Kids on the Block y Michael Jackson se convirtieran en los primeros en presentar un ostentoso despliegue del medio tiempo, Diana Ross se convirtió en la primer mujer en dominar el escenario, en un evento dominado por hombres. Después de su espectacular presentación, pasaron otros 16 años antes de que una mujer volviera a ser el estelar de la noche.

Britney Spears, Shania Twain, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Janet Jackson fueron otras divas del espectáculo que sin duda dieron mucho de qué hablar por sus espectaculares presentaciones.

Y sí hay que decirlo, a pesar de estar acompañadas por otros estelares, TODAS demostraron quién manda incluyendo la interpretación del himno Nacional estadounidense de Christina Aguilera.

