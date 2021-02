Selena Gomez presume que su abdomen no es plano y nos enseña a amar nuestras curvas

Selena Gomez sigue cosechando éxitos en la música y recientemente estrenó el tema Baila conmigo con el cantante Rauw Alejandro y Tainy.

La canción ha resultado todo un éxito, además de ser su segunda canción consecutiva en español, el primero fue De una vez, demostrando su amor y orgullo por sus raíces mexicanas.

Selena Gomez deja ver que su abdomen no es plano y muestra el poder de la verdadera belleza

La celebridad mostró sus mejores pasos de baile para el tema junto a una amiga y se mostró muy real, con el cabello recogido y despeinado, y en un look deportivo.

Pero, lo que más llamó la atención fue su abdomen, y es que al hacer algunos pasos su suéter se subía y quedaba esta zona de su cuerpo a la vista, dejando ver que no es plano y está orgullosa de su cuerpo, pues en ningún momento se mostró incómoda, al contrario, lo mostró con mucha seguridad.

Los fans amaron la seguridad y confianza de Selena Gomez, quien una vez más nos enseña a amar nuestro cuerpo tal y como es.

Y es que muchas veces se ha dejado ver con unos kilitos de más luciendo muy segura y feliz, y también ha dejado al descubierto la cicatriz en su entrepierna que le dejó el trasplante de riñón al que se sometió hace unos años.

La celebridad mostró sus mejores pasos de baile junto a una amiga y se mostró muy real, con el cabello recogido y despeinado, y en un look deportivo en el que dejó ver que su abdomen no es plano - Instagram @selenagomez

"Amo que muestre la realidad que vivimos las mujeres", "Selena es perfecta tal y como es y lo que más amo es su confianza", "tiene barriguita como todas, ella es real y por eso y más la admiro", "de verdad es admirable que muestre su cuerpo como es", y "gracias por enseñar a amarnos como somos", fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, algunos seguidores se preguntaban si ella estaba embarazada, pero la realidad es que se debe al lupus, enfermedad que padece desde hace años, y que la hace aumentar de peso abruptamente y también le genera hinchazón.

La celebridad también ha mostrado la cicatriz en la entrepierna que le dejó el trasplante de riñón al que se tuvo que someter hace unos años - Instagram @selenagomez

Hace tiempo, la exchica Disney ofreció una entrevista a la revista Cosmopolitan y reveló la lucha que ha batallado con el lupus y su desajuste de peso debido a esta enfermedad.

"Me he vuelto insegura. También tengo lupus entonces fluctúo mucho con mi peso, entonces tuve que aprender desde temprano a volverme dura cuando se trata de estas cosas y a entender que no importa para nada. Es solo odioso. Eso es todo".

Hace tiempo, la exchica Disney ofreció una entrevista a la revista Cosmopolitan y reveló la lucha que ha batallado con el lupus y su desajuste de peso debido a esta enfermedad - Instagram @selenagomez

Además, el año pasado lanzó su línea de maquillaje Rare Beauty, con la que quiso ayudar a quienes la siguen, a aceptarse y amarse como son.

"Ser raro es estar cómodo contigo mismo. He dejado de tratar de ser perfecta. Sólo quiero ser yo. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros, y aceptemos nuestra singularidad", dijo Selena al momento del lanzamiento.

Más de este tema

Te recomendamos en video