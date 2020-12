Selena Gomez nos enseña a llevar una minifalda de cuero para despedir el año con elegancia

Selena Gomez tiene un gran estilo y a sus 28 años es todo un icono de la moda, pues todo lo que usa se convierte en tendencia.

Desde looks cómodos, casuales, hasta unos elegantes y formales, la cantante nos ha dado grandes lecciones de moda en muchas oportunidades.

Recientemente, para la edición de Billboard, donde la celebridad figuró, lució hermosa, sofisticada y sexy con un espectacular look.

La exchica Disney llevó una mini falda de cuero en tono marrón, ideal para un look elegante, que combinó con una camisa de puntos en tono negro y blanco, y su outfit lo completó con unos botines negros.

Su cabello lo llevó liso, con un fleco cortina que la hizo lucir hermosa, y que favorece a las mujeres de rostro redondo, pues estiliza y rejuvenece también.

"Que bella Selena siempre elegante", "amé tu look y tu falda", "eres una mujer que inspira a las demás", "me encanta como te ves con ese look", "que hermosa y elegante", "orgullosa de ti y de todo lo que has logrado estás hermosa", y "eres toda una princesa", fueron algunas de las reacciones en redes.

Es un look que todas podemos copiar, especialmente en las fiestas navideñas para destacar y lucir sofisticadas.

Pero, la celebridad también ha mostrado otros espectaculares outfits ideales para esta época y aquí te los mostramos.

Looks de Selena Gomez ideales para Navidad

Vestido midi floreado

Para una sesión para la revista CR Fashion Book de Carine Roitfeld, Selena llevó un hermoso vestido midi floreado, ideal para lucir las curvas en el invierno.

Y es que es un modelo manga larga, que incluso tapa sus manos, y es cuello alto, ideal para lucir elegantes e impactantes en la época de frío.

Además, Selena completó su elegante y sofisticado outfit con unas panti medias negras, y unos botines en el mismo tono, para protegernos aun más del frío.

La cantante deslumbró con este espectacular vestido floreado manga larga - Instagram @crfashionbook

Maxi abrigo de cuero

La celebridad también lució un espectacular abrigo de cuero en tono negro Louis Vuitton estilo vintage, que combinó con unos leggins de cuero de la misma marca.

Para complementar su lujoso atuendo, llevó unos tacones puntiagudos blanco con negro de la misma marca, y el cabello lo llevó un poco despeinado, hacia atrás, luciendo más elegante que nunca.

Traje sastre rojo

Si eres de las que te gustan los trajes entonces este look de Selena te va a encantar pues combina elegancia con sensualidad.

La cantante llevó un traje sastre rojo de seda, ideal para lucir espectacular en esta Navidad, y lo mejor es que es ideal para las mujeres de todas las edades, desde 20 hasta 50 años e incluso más.

Lo puedes complementar con unos stilettos o tacón de cualquier tipo en negro, o en rojo si así lo deseas y te verás de impacto.

Selena Gomez mostró su delicado y pequeño árbol de Navidad

La cantante no perdió la oportunidad de mostrar su hermoso árbol navideño, que inspiró a todos sus fans, pues es un modelo pequeño, delicado y muy humilde, que todas podríamos tener en casa.

Se trata de un clásico y pequeño árbol con luces blancas, decorado con bambalinas doradas, plateadas, y rojas, que deja ver su lado más sencillo.

También contaba con un pie de árbol en rojo con renos blancos muy bello y delicado, sin duda es un árbol que puedes colocar en cualquier espacio de la casa por ser pequeño y se verá espectacular.

La celebridad enamoró a sus seguidores con su pequeño árbol de Navidad - Instagram @selenagomez

Más de este tema

Te recomendamos en video