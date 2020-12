El minimalista árbol de Navidad de Selena Gomez que todas podemos tener en casa

La época más hermosa del año llegó y las famosas ya han comenzado a presumir sus bellos árboles navideños en redes.

Una de ellas fue Selena Gomez, quien publicó una imagen a través de sus redes sociales desde su hogar, donde dejó ver su minimalista pero espectacular árbol de Navidad.

La celebridad enamoró a sus seguidores con su pequeño árbol de Navidad - Instagram @selenagomez

Se trata de un clásico y pequeño árbol con luces blancas, decorado con bambalinas doradas, plateadas, y rojas, que deja ver su lado más sencillo.

Y es que a diferencia de muchas celebridades que colocan enormes árboles navideños, ella eligió poner en su sala uno pequeño y sencillo, pero igual de hermoso y espectacular, y es un modelo que todas podemos tener en casa y copiar.

También contaba con un pie de árbol en rojo con renos blancos muy bello y delicado, sin duda es un árbol que puedes colocar en cualquier espacio de la casa por ser pequeño y se verá espectacular.

A sus fans les encantó este diseño navideño de la celebridad y la llenaron de halagos por su humildad y buen gusto.

"Amé tu arbolito", "aww que árbol tan bello y lo mejor es que es muy sencillo", "tienes muy buen gusto y me inspiraré en tu arbolito para el mío", "wow no puedo creer como una celebridad como tú no tenga algo extravagante, me encanta te admiro", y "gracias por demostrar que no se necesitan de lujos para tener una bonita decoración navideña", fueron algunas de las reacciones en redes.

Selena Gomez y los éxitos que ha cosechado este 2020

Este 2020 ha estado lleno de éxitos para la cantante a pesar de la pandemia, y recientemente fue nombrada como persona del año por la revista People.

"Qué honor haber sido nombrada una de las "Personas del año" de la revista People. Gracias", escribió la celebridad en una foto compartida en sus redes en la que se puede ver con un abrigo blanco.

Este año, la exchica Disney lanzó su línea de maquillaje Rare Beauty, con la que quiso ayudar a quienes la siguen a aceptarse y amarse como son.

"Ser raro es estar cómodo contigo mismo. He dejado de tratar de ser perfecta. Sólo quiero ser yo. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros, y aceptemos nuestra singularidad", dijo Selena al momento del lanzamiento.

Además, ha demostrado su fortaleza tras superar pruebas difíciles como el lupus con el que debe combatir a diario y que le ha causado un desajuste en su peso, algo que le ha afectado, pero que ha aprendido a superar.

"Me he vuelto insegura. También tengo lupus entonces fluctúo mucho con mi peso, entonces tuve que aprender desde temprano a volverme dura cuando se trata de estas cosas y a entender que no importa para nada. Es solo odioso. Eso es todo", dijo en una entrevista para Cosmopolitan.

Y también sorprendió a sus fans al posar en traje de baño y dejar ver la enorme cicatriz en la entrepierna le quedó tras su trasplante de riñón.

"Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé … y estoy orgullosa de eso. Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían", confesó la cantante en el post que en solo una hora alcanzó más de tres millones de likes, y actualmente tiene más de 13 millones de likes.

