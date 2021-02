Rob Kardashian reaparece en redes y luce más guapo y feliz que nunca

Tras varios meses sin ser visto, Rob Kardashian reapareció en sus redes sociales y se vio más feliz y guapo que nunca.

El hermano del famoso clan publicó una foto desde su cuenta de Instagram para felicitar a su sobrina, Stormi, por su cumpleaños, hija de su hermana menor Kylie Jenner.

Rob compartió una adorable imagen en la que está sentado en un sofá, vistiendo una camiseta Tie Dye, dejando a la vista sus tatuajes que llamaron la atención de sus seguidoras, y llevaba una gorra.

En la foto Rob está abrazando a Stormi y ambos tienen una enorme sonrisa, dejando ver que es el mejor tío y que disfruta mucho estos tiempos familiares.

El empresario de 33 años recibió miles de halagos en esta imagen, con la que hizo su regreso triunfal a redes, pues la última foto en la que se había dejado ver fue en agosto, cuando realizó un viaje a la playa para celebrar el cumpleaños de su hermana Kylie.

"OMG el tío más sexy", "que bueno verte de nuevo y tan feliz", "amo tu sonrisa y verte tan contento", "que guapo y amé tus tatuajes", "soy tu fan y amo verte de nuevo", "por fin volvemos a verte Rob", y "que sexy tus tatuajes me encantan", fueron algunas de las reacciones en la imagen que obtuvo más de 400 mil likes.

Rob Kardashian recuperó su confianza tras perder peso

Rob vivió unos años muy difíciles tras sufrir problemas de salud y depresión, que lo llevaron a aumentar de peso, y esto lo hizo alejarse de los medios y abandonar el reality de su familia, Keeping Up With The Kardashians.

Sin embargo, tras tener a su hija Dream, junto a Black Chyna, el único varón de la familia Kardashian tomó la decisión de trabajar en su salud para sentirse mejor e ingresó a un campamento especializado para aprender a comer sano y hacer ejercicios.

Desde ese momento, se comenzó a notar el cambio en Rob, y es que además ha estado trabajando mucho en su salud mental y adquirió hábitos de alimentación saludables.

El año pasado, Khloé Kardashian publicó una imagen en la que aparecía junto a su hermano Rob en su cumpleaños y se podía ver lo mucho que había adelgazado.

Esto le devolvió a Rob su confianza, pues antes evitaba mostrarse debido a su peso, y ahora se deja ver con más seguridad y más feliz que nunca.

Incluso, también publicó una imagen en la que aparecía en la piscina disfrutando de un día soleado sin camisa, y sorprendió a todos con su nueva imagen.

