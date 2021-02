"Sin él se hundirán”: Presión de fans marca el regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe’

Johnny Deep en los últimos tiempos no ha pasado por buenos momentos. Los problemas han ido de lo personal a lo profesional. Estábamos tristes. Todo indicaba que no lo volveríamos a verlo en pantalla, pero sus seguidores no se han dado por vencidos.

A través de los personajes que ha interpretado, el actor se ha ganado el cariño del público. Ha sido una de las celebridades más reconocidas de Hollywood. Muchos pensamos que nadie puede hacerlo como él.

Johnny Depp ha recibido el apoyo de su público aún en su peor momento. - Agencias

Su fanaticada organizó una recolecta de firmas para exigir que regrese a la saga ‘Piratas del Caribe’ dándole vida al papel del Capitán Jack Sparrow.

“¿No saben que sin Johnny Depp o Jack Sparrow se hundirán?”

La petición de los amantes de Johnny Depp está dirigida a The Walt Disney Company y a Jerry Bruckheimer, productor de las últimas entregas de ‘Piratas del Caribe’.

“Tienen que traerlo de regreso para gobernar los mares nuevamente, a menos que sea decisión del actor retirarse del papel”, reseña la petición.

Los seguidores aseguran que sin Johnny Depp o Jack Sparrow la saga fracasará. - Agencias

Los aficionados de la saga se encuentran en gran medida disgustados y decepcionados porque la producción de “Piratas del Caribe” decidió dejar fuera del reparto a Depp.

“¿No saben que sin Johnny Depp o Jack Sparrow se hundirán? Nunca podrán alcanzar ese horizonte", aseguró Riza Siddiqui, la promotora de la recolección de firmas virtual de change.org que ya cuenta con más de 440 mil rúbricas.

Y agregó: “Incluso si no significa nada para usted, por favor, firme esta petición para aquellos que realmente quieren a Johnny Depp como su Capitán del Perla Negra”.

La mala racha del amado actor

El polémico caso con su ex esposa, Amber Heard, y la posterior pérdida de una demanda interpuesta por Johnny Depp al diario británico The Sun derivaron en su veto en varias producciones cinematográficas.

A pesar de su destacada trayectoria, el actor fue excluido de participar en exitosos proyectos cuya interpretación ya era contemplada.

El 2020 no fue un buen año para Johnny Depp, pero todo apunta a que este 2021 regresarán sus éxitos cinematográficos. - Agencias

Además de su retiro en la serie de ‘Animales Fantásticos 3’, Johnny Deep fue alejado de continuar en el posible desenlace de ‘Piratas del Caribe’, la saga cinematográfica de la cual fue protagonista al interpretar a su ya icónico personaje del Capitán Jack Sparrow.

La presión de los seguidores y la posibilidad de volver

Desde el año 2003, la franquicia de aventuras y piratas protagonizada por Johnny Depp se posicionó como uno de los éxitos más importantes de Disney. Y sus fans no se imaginan a otro actor en el papel.

La compañía se replanteó el lanzamiento de una nueva entrega con el reinicio de la historia, o bien, seguir las andanzas de Sparrow con un actor sustituto.

Ante la presión de los seguidores, Disney ha reflexionado sobre el peso de Johnny Depp en la posibilidad de éxito de la saga. - Agencias

Ante la presión de los fans de Depp que incluso han llegado a tomar como medida de protesta no ver la nueva entrega de la saga, se abrió la posibilidad de que el actor vuelva a personificar al ‘Señor de la piratería del Caribe’.

El artista ha recibido un gran apoyo de sus seguidores y los ejecutivos a cargo del filme consideran su regreso al papel.

El público sencillamente ama a Johnny Depp. - Agencias

De acuerdo con ‘Express’, los fanáticos de Johnny Depp podrían influir favorablemente en el trabajo de su ídolo. Con la petición en change.org y la gran cantidad de firmas recolectadas ha surgido la posibilidad de que la celebridad retorne a su antiguo rol en pantalla grande ¡Qué emoción!

