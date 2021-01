Algunas famosas series de TV han desarrollado algunos de nuestros personajes favoritos. Y, por supuesto, los actores que los interpretan son la principal razón por la que nos enamoramos de ellos. Pero a veces, de manera brusca y sin explicación, notas que un actor diferente está interpretando a esta figura, lo cual a veces nos desorienta un poco.

Bien sea porque el actor decide buscar otro futuro o porque hubo problemas con él o ella, los productores tienen que encontrar una manera de continuar con un programa, y la mayoría de las veces eso significa volver a interpretar el papel con una nueva cara.

Estos actores fueron reemplazados bruscamente de famosas series de TV

Esto es más común de lo que uno podría pensar, y ante la alternativa de la cancelación de la serie, esta es una solución viable. A raíz de esto, te dejamos algunos de los casos más notables y sonados en el mundo de las series de TV.

Vivian Banks – El príncipe de Bel-Air

La actriz Janet Hubert interpretó a la tía Viv en la famosa serie de los 90, El Príncipe de Bel-Air, durante tres temporadas, y en su momento se corrió el rumor de que su partida no fue en buenos términos.

Si bien no está del todo claro si fue despedida o si renunció, una cosa es segura: no hubo una buena relación entre ella y la estrella del programa Will Smith. "Nunca haré nada con un idiota como Will Smith", dijo Hubert al portal TMZ. "Él todavía es un ególatra y no ha crecido. Nunca asistiré a ninguna reunión en mi vida a menos que haya una disculpa, pero él no conoce esa palabra". Sin embargo, Janet no mostró desacuerdo en reunirse con el resto de los actores.

Durante el resto de la serie, el papel de Vivian Banks fue interpretado por Daphne Maxwell Reid.

Carol Willick – Friends

Una de las series de TV más famosas ha sido Friends. Y como muchos de sus fanáticos saben, una de las historias más cómicas fue la de Ross y su ex esposa Carol. Jane Sibbett interpretó al personaje durante el transcurso de la serie, pero en un episodio, ella fue interpretada por Anita Barone, quien decidió dejar el papel para abrirse a mayores oportunidades.

Reggie Mantle – Riverdale

En esta ocasión no fue que Ross Butler fuera reemplazado como Reggie en Riverdale, sino que decidió irse. El actor tuvo un cronograma algo apretado filmando dos series al mismo tiempo, por lo que después de una temporada, eligió quedarse en 13 Reasons Why de Netflix, dejando el papel de Reggie a su compañero rompecorazones adolescente Charles Melton .

Gladys Kravitz – Hechizada

Desafortunadamente, algunos actores deben ser reemplazados por tragedias de la vida real que son imposibles de evitar. En 1966, justo cuando una de las series de TV más famosas de esa década, Hechizada, se hacía renombre, la actriz Alice Pearce murió de cáncer de ovario, según reseña la revista Women’s Health.

Su papel de una vecina entrometida llamada Gladys se le asignó a Sandra Gould. Sin embargo, la contribución de Pearce a la serie no pasó desapercibida, al punto de llegar a ganar un Emmy póstumo como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

La Montaña – Game of Thrones

Una de las series de TV más exitosas de esta época también ha reemplazado a varios actores de sus papeles pero sin duda el caso más destacado es el de La Montaña, en el que no uno, ni dos, sino tres hombres diferentes personificaron al musculoso guerrero.

Comenzó siendo interpretado por el actor Conan Stevens, quien tuvo conflictos de programación en la temporada 2 por sus compromisos con El Hobbit. En este punto, Ian Whyte intervino, también interpretando a un gigante llamado Dongo. Finalmente, el actor islandés Hafþór Júlíus Björnsson asumió el papel para su versión más famosa en la temporada 4.

