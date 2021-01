Demi Moore: el impactante cambio de su rostro a sus 58 años

Demi Moore sorprendió recientemente al volver a las pasarelas con una participación especial en un desfile de Fendi para su colección de primavera 2021 en París.

Pero, lo que más sorprendió fue su rostro a sus 58 años, y es que la famosa actriz y modelo lució completamente diferente, desatando sospechas de retoques estéticos.

El desfile dirigido por la nueva directora artística de Fendi, Kim Jones, contó con famosas modelos como Naomi Campbell, Cara Delevingne, Kate Moss, y Bella Hadid, pero fue Demi quien se robó la atención con un espectacular traje de seda en tono negro.

La protagonista de Ghost lució una frente completamente lisa, y la parte inferior de su rostro, especialmente los pómulos y la boca lucían completamente diferente.

La protagonista de Ghost lució una frente completamente lisa, y la parte inferior de su rostro, especialmente los pómulos y la boca lucían completamente diferente - Instagram @demi.moore

"La cara está superllenada en la región malar central y lateral. Contrasta el volumen de la región malar con un hundimiento de la región lateral de la cara, parecido a una bichectomía, o uno o varios hilos de soporte mal posicionados y muy tirados. Los labios con interferencia estética infructuosa", dijo una especialista.

La actriz lució completamente diferente con unos pómulos pronunciados y labios caídos - Instagram @demi.moore

Al ver unas imágenes de su rostro antes, se puede notar que se ha sometido a algunos retoques estéticos a lo largo de los años, y recientemente se sometió a uno nuevo, pues no quedan dudas que luce diferente incluso a como se veía el año pasado, en el 2020.

"OMG qué se hizo en la cara, se desfiguró", "se ve terrible y muy diferente", "no me gusta como se ve, lucía mejor antes", "es obvio que se hizo algo y no la favoreció", "wow no sabía que era ella", "tan bonita que era no tenía que hacerse nada", "es que parece otra", y "está irreconocible, no me gusta ahora", fueron algunas de las reacciones en redes.

Por su parte, la celebridad publicó un video de su desfile en su cuenta de Instagram y mostró lo feliz que estaba con esta participación en el desfile.

"Cumpliendo un sueño adolescente … ¡Gracias @mrkimjones por invitarme a abrir el show de @Fendi SS21 y felicitaciones por un debut hermoso y mágico!", escribió la actriz, quien no se ha pronunciado ante las críticas sobre su rostro.

Así lucía Demi Moore antes de retoques estéticos

En fotos publicadas en diciembre del año pasado la actriz lucía un rostro mucho más fresco y sus pómulos no se veían tan pronunciados.

Además, sus labios no se veían tan caídos, sino rectos, y sin duda se veía muy diferente a como lució durante el desfile.

En fotos publicadas en diciembre del año pasado la actriz lucía un rostro mucho más fresco y sus pómulos no se veían tan pronunciados - Instagram @demimoore

Incluso, en varias fotos se mostró sin maquillaje y lucía completamente hermosa, con un rostro fresco, natural, y perfecta a sus 58 años.

Incluso la actriz y modelo posó sin maquillaje y se veía completamente hermosa y con un rostro natural - Instagram @demimoore

Lo cierto es que aunque sus fans la critiquen, la actriz está más feliz que nunca a sus 58 años con su nueva apariencia y se siente orgullosa de cómo luce.

Más de este tema

Te recomendamos en video