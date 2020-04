Demi Moore revela en sus memorias que Ashton Kutcher la incitó a hacer un trío y éste responde

La relación de Demi Moore con Ashton Kutcher no terminó bien y evidentemente no tiene esperanzas de mejorar. Ahora menos que la actriz ha publicado en sus memorias relatos donde lo deja muy mal parado a él.

More ha estado se ha robado titulares de medios desde que decidió publicar su vida donde deja ver su mala relación con su madre, sus adicciones, sus relaciones amorosas y los problemas físicos. No obstante, uno de los capítulos que más llaman ha llamado la atención es donde revela detalles de su matrimonio con que mantuvo con Ashton Kutcher, quien no salió bien librado.

Demi Moore culpa Ashton de hacerla caer en el alcoholismo, de infiel y de incitarla a practicar tríos sexuales: "Lo hice en dos ocasiones, pero lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", señala la actriz.

Lo que le respondió Ashton sobre Demi Moore

Ashton asegura ser una de las personas más sorprendidas con la publicación y escribió un tuit en el que señala que su primera reacción fue redactar una respuesta en Twitter, pero que finalmente decidió no enviarlo.

"Estaba a punto de darle al botón para publicar un tuit sarcástico, pero luego vi a mi hijo, a mi hija y a mi mujer, y lo borré". No obstante, el actor de “Dos hombres y medio” ha dejado claro que no tiene una mala relación con Demi Moore sencillamente porque no hay ninguna: "No hay mala sangre entre nosotros. Está todo bien entre nosotros. Simplemente no quedamos", dijo.

Cabe recordar que Demi More le lleva 16 años a Ashton Kutcher y fue una de las parejas que desafió la edad en Hollywood con ocho juntos.

