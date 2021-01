Britney Spears vuelve a preocupar a sus fans con su último video en Instagram

Durante el principio de los años 2000, Britney Spears se posicionaba como una de las cantantes más famosas de esa época. Pero con el tiempo, la artista atravesó por muchos problemas que la llevaron a su estado actual, con actitudes inusuales que preocupan a sus fans como la de su último video en Instagram en el cual demuestra una conducta peculiar al bailar.

El pasado miércoles, Spears compartió en su cuenta de Instagram un video de un minuto de duración bailando "Holy Grail", una canción de su ex novio Justin Timberlake y Jay-Z. Su maquillaje de ojos pesado era visible en el clip y vestía un top corto de cuello alto negro y pantalones cortos a cuadros.

La cantante de Toxic no habla en el video, pero se la puede ver pronunciando parte de la canción que suena de fondo mientras gira en su sala de estar, el cual suele ser su sitio preferido para grabar sus clips. Incluso etiquetó a su ex en en la descripción de la publicación escribiendo: "¡Bailé con mi cuello de tortuga negro la semana pasada el HOLY GRAIL!!!! LO SÉ… Los cuellos de tortuga son TAN YO!!! @justintimberlake".

El video acumuló muchas vistas en Instagram, pero también atrajo mucha atención de los fanáticos de Britney Spears que compartieron sus preocupaciones en la sección de comentarios.

"¿Estás bien?" preguntó un usuario de Instagram preocupado. "Este comportamiento no es normal. Nadie pone un video de ellos mismos bailando la canción de su ex y los etiqueta en él. Y su árbol todavía tiene regalos sin abrir. ¡Britney, estamos aquí para ti!" otro reaccionó, notando el árbol de Navidad de Spears en el fondo. Sin embargo, este viernes volvió a publicar otro video en el cual ya no se encuentra en la toma.