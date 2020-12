5 fotografías poco conocidas que resumen la vida de Britney Spears

Britney Spears es sin duda una de las estrellas más grandes que ha tenido la industria pop. No sólo llegó a enamorar con su gran talento sino también con su carisma.

Se inició desde muy temprana edad en el mundo del espectáculo, participando en obras teatrales, comerciales y ambiciosas producciones como el Club de Mickey Mouse junto a otras estrellas como Justin Timberlake y Christina Aguilera.

Britney Spears y Christina Aguilera

Pronto avanzó a las grandes ligas, ganándose el título de "La Princesa del Pop" pero lo que parecía una vida perfecta, era en realidad una ilusión óptica que mostraba a los fans.

El camino a la fama nunca es fácil y perseguir sus sueños, le han costado hasta el alma.

Desde pequeña, Britney sufrió mucho por el tormentoso matrimonio de sus padres y el alcoholismo de papá Spears. Su hogar estuviera lejos de ser un refugio, lo que la llevó a ser una niña introvertida y asustadiza, insegura de sí misma.

Spears tuvo que crecer muy pronto pues con apenas 12 años se convirtió en un ídolo juvenil. A la par de su tierno rostro, adoptó temas y estéticas más maduras y provocativas.

En 1998 Spears dio un enorme salto a la fama con Baby One More Time y logró ventas masivas con álbumes como ¡Oops! … I Did It Again.

La cantante ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de la historia.

Según la Recording Industry Association of America (RIAA), desde su debut, Spears se ha consolidado como una de las artistas femeninas con mayores ventas a nivel mundial.

Desde el inicio, Britney estuvo bajo el control de su madre, quien se convirtió en una mánager ambiciosa, dispuesta a exprimir el talento de su hija al máximo. Pero la presión de la industria y las malas influencias llevaron a Britney a una caída inevitable.

El 2007 fue un punto de quiebre para ella.

Ese año el mundo veía con asombro a una Britney desquiciada, entrando a una peluquería para afeitar su larga cabellera. Nadie olvidará el rostro de la llamada Princesa del Pop demacrado, con la mirada perdida y una gran tristeza. Britney destruyó un parabrisas con una sombrilla, momento que fue captado por los paparazzis.

Aquel suceso fue el inicio de una verdadera pesadilla. Su padre, James "Jamie 'Spears, asumió la custodia de su hija, como si se tratase de una niña pequeña que no puede valerse por sí misma. Pasó a tener control absoluto de sus finanzas y cada uno de sus movimientos.

Por si fuera poco, la cantante perdió la custodia de sus dos hijos, quienes hasta ahora se mantienen bajo el cuidado de Kevin Federline.

Aunque en aquel momento parecía una medida "razonable" debido a su estado depresivo, la dichosa custodia se ha convertido en un infierno. Britney no es libre de elegir qué cantar, en qué gastar su dinero, a dónde ir o con quién salir.

Han sido años de lucha para liberarse de Jamie Spears y los fans y otros colegas de la industria han mostrado su apoyo con el movimiento #FreeBritney.

Entre rumores y teorías de conspiración, sus publicaciones en Instagram han preocupado a todos pues se ve cansada, triste y como si estuviese leyendo un guión. Las fotos son repetitivas y la edición de sus videos se siente extraña. Pareciera que cada vez hay menos rastro de la Britney que enamoró al mundo.

