La lección de resiliencia de Vanessa Bryant tras la muerte de un ser querido.

La inesperada muerte de Kobe Bryant el 26 de enero de 2020, dejó al mundo desconsolado. La estrella del baloncesto volaba en su helicóptero junto a otras 8 personas, incluyendo su hija Gigi, cuando este se desplomó. Ahora, a un año del incidente, Vanessa Bryant se ha encargado de mantener su legado más vivo que nunca, dándonos una gran lección de resiliencia.

Definitivamente no ha sido un año fácil para Vanessa pero ella ha tenido que aprender a enfrentar la ausencia de Kobe y Gigi por ella y por sus hijas Natalia, Bianca y Capri.

La mexicana ha cerrado su cuenta de Instagram en varias ocasiones para alejarse del hostigamiento público sin embargo, con el aniversario luctuoso de su esposo e hija decidió reactivarla para agradecer a todos por el apoyo que le han dado, así como para compartir las memorias más lindas de ambos.

Para algunas personas la insistencia de Vanessa por compartir esas imágenes podría parecer que está estancada en el pasado pero no es así. Es parte del proceso de sanación, en el que acepta la pérdida y aprende de ella para avanzar.

"El dolor es un cúmulo de emociones desordenado…Un día estás en el momento riendo y al día siguiente no tienes ganas de estar vivo. Quiero decir esto por las personas que luchan contra el dolor y la pérdida desgarradora. Encuentra tu razón para vivir", escribió en sus historias de Instagram, días antes del aniversario de Kobe y Gigi.

Investigaciones recientes sobre personas en duelo que se denominan "afligidos o dolientes resilientes" hablan que después de una pérdida, muestran pocas interrupciones en su capacidad para funcionar.

Su experiencia con la pérdida difiere sustancialmente de la experiencia de muchas personas en duelo, que a menudo se encuentran incapacitadas, temporalmente o por más tiempo, después de la muerte de un ser querido.

Una característica importante de los dolientes resilientes: la creencia de que algo bueno puede provenir incluso de los peores eventos.

Vanessa recibió una carta de una de las amigas de Gigi y la compartió en su cuenta de Instagram. "Hoy recibí esta dulce carta de uno de los mejores amigos de Gianna, Aubrey. Te amo Aubz (como te llamaría mi Gigi)", dijo Bryant, quien además agradeció por las imágenes y recuerdos que ésta compartió de su hija. "Muchas gracias por compartir maravillosamente algunos de tus recuerdos de mi Gigi conmigo y permitirme compartirlos aquí. Mi Gigi es INCREÍBLE y realmente aprecio tu atenta carta. Ella te ama tanto. Extraño a mi bebé y a Kob -Kob también".

"Nunca entenderé por qué / cómo esta tragedia pudo haberle ocurrido a seres humanos tan hermosos, amables y asombrosos. Todavía no parece real. Kob, lo hicimos bien. Gigi, todavía haces que mamá se sienta orgullosa. ¡Te amo! "

La forma en la que Vanessa sobrelleva la ausencia de Gigi es a través de los recuerdos que sus amigas y hermanas plasman sobre ella y la forma en la que enfrenta la pérdida de Kobe es a través de los homenajes que le han hecho, así como del legado deportivo que dejó.

Los dolientes resilientes tienden a tener una mentalidad optimista. Parte de esta mentalidad es la creencia de que incluso las situaciones más trágicas ofrecen oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Susan creía eso. Por supuesto, la muerte de David fue un acontecimiento sumamente doloroso para ella. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada por los cambios que experimentó en su vida debido a su muerte, Susan consideró cada cambio como un desafío. Cada nuevo logro, incluso los mundanos, como ocuparse de las reparaciones de automóviles, se sentía como un triunfo personal.

No es que tengas que aprender a ser un doliente resiliente. Todos tenemos cierta resiliencia pero no es igual de fuerte en todas las experiencias. Cada quien enfrenta la pérdida a su manera y aunque los psicólogos y tanatólogos han definido una serie de reacciones ante ésta, no hay un manual que diga en qué orden debemos ir.

