Así ha cambiado el elenco de iCarly 14 años después de su estreno

Recientemente la actriz Miranda Cosgrove emocionó a sus fans con una foto con la cual confirma el regreso de la serie iCarly, que se estrenó originalmente en 2007. La protagonista compartió una imagen con el elenco original a través de redes sociales, en donde se puede ver que se encuentran en el set de grabación. Para festejar el regreso de una de las series más populares recordamos cómo se veían los actores hace 14 años y cómo se verán ahora en la nueva versión.

Así han cambiado los protagonistas de iCarly desde el estreno de la serie

Miranda Cosgrove

La protagonista de iCarly fue merecedora a un Young Artist Award por Mejor Interpretación, por su desarrollo del personaje en la serie y se convirtió en la segunda artista infantil mejor pagada de la televisión, ganando un aproximado de 18 mil dólares por episodio. Tras grabar la última temporada, lanzó su primer álbum debut en 2010 y posteriormente interpretó el papel de 'Margo' en 'Mi villano favorito'.

Jennette McCurdy

La actriz que interpretó el papel de 'Sam', no será parte del revival de la serie, aunque hasta ahora la producción no ha dado una explicación sobre el motivo de su ausencia, ella misma reveló en su cuenta de Instagram que se encuentra trabajando en otro proyecto. Después de que se anunciara los nuevos capítulos de iCarly, McCurdy dio a conocer que se encuentra ocupada realizando la segunda temporada del podcast Empty Inside. Posiblemente esa sea la razón por la cual no pudo ser incluida en el elenco.

Jerry Trainor

Antes de participar en iCarly, realizó su debut en el año 2000 cuando participó en dos episodios de la serie 'Undressed', tiempo después fue conocido como 'Crazy Steve' en la serie Drake and Josh. Además de protagonizar series y películas para niños, participó en cintas como 'Donnie Darko', 'Evolution', 'Walking dreams', 'Wrong Hollywood Number' y 'Pieces of Dolores'.

Nathan Kress

El artista comenzó a tomar clases de actuación a la edad de tres años y aunque pocos lo saben, fue él quien hizo la voz de uno de los animales en la película 'Babe: Pig in the City' y a la edad de cinco años, ya participaba en el show de Jimmy Kimmel. Interpretó el papel de 'Freddie Benson', después de concluir la grabación de la serie, Nathan realizó películas como 'Into the Storm' y la serie de YouTube 'Video Game High School'. También ha participado en episodios de la famosa serie 'CSI: Crime Scene Investigation' y 'Hawaii Five-0'. En su vida personal, se convirtió en padre y cuenta con un podcast en el que habla sobre su nueva etapa como padre de familia.

La nueva versión de la serie será transmitido por Paramount+y será parte de sus nuevos contenidos originales, con los que planean renovar la plataforma. Su lanzamiento sucederá durante el primer trimestre del 2021. Aunque no se ha dado a conocer la fecha de estreno, sabemos por la fotografía de Miranda que se encuentran aún en grabaciones.

