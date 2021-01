Con insultos racistas, agreden a actriz mexicana por pedir uso de mascarillas en un gimnasio

La actriz mexicana Palmeira Cruz fue víctima de insultos racistas y agresiones físicas que llena de indignación a sus seguidores y un mensaje a la inconsciencia de la sociedad ante la pandemia del Covid-19.

Palmeira Cruz estaba en un gimnasio cuando fue agredida por dos mujeres. - Instagram

Los tapabocas son uno de los elementos imprescindibles, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la expansión de la pandemia. Pero son muchos los que se han tomado el coronavirus con una preocupante ligereza que no tiene límites.

Palmeira Cruz llegó a un gimnasio a entrenarse y pidió a un grupo de mujeres que “por favor” se pusieran mascarillas. Su petición no solo fue ignorada, sino que fue respondida con golpes y gritos denigrantes que la artista decidió compartir en sus redes sociales.

Las agresiones que sufrió Palmeira Cruz

Ante la agresión que sufrió, Palmeira Cruz contó detalladamente la terrible experiencia que vivió únicamente por pedir la seguridad sanitaria a la que todos estamos obligados.

A través de su cuenta Instagram, la estrella de ‘Rosario Tijeras’ aseguró que fue golpeada y llamada "pin… india mexicana" por dos venezolanas a quien les pidió amablemente que emplearan mascarillas mientras hacían ejercicio. La actriz nunca se imaginó lo que le pasaría.

"Llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas y se les pidió que se lo pusieran por favor. Ellas se lo tomaron bastante mal. Empezaron a insultarme, a decirme 'pin… india mexicana', muchas otras cosas, además me estaban gritando súper cerca, sin cubrebocas. Cada vez se pusieron más agresivas, comenzaron a golpearme entre las dos", contó la artista.

Para corroborar la dura historia que vivió, la actriz compartió un video en el que se le puede ver a una mujer tratando de golpearla. También un video de la cámara de seguridad del local, en el que se le acerca la mujer de forma agresiva.

Solo les pedí que se pusieran su cubrebocas 🥴 pic.twitter.com/0mXqICBUj6 — 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇 (@PalmeiraCruz_) January 24, 2021

¿A dónde nos llevará la ignorancia?

Lo que le ocurrió a Palmeira Cruz es solo un reflejo de la falta de importancia que buena parte de la sociedad le ha dado al Covid-19 y las medidas de seguridad para no infectarse.

Palmeira Cruz pudo exponer su caso, pero es una experiencia que ha diario viven muchas personas. - Instagram

“Qué desgracia de mundo en el que vivimos”, “El coronavirus va a acabar con nosotras por personas así”, “Sencillamente no puedo creerlo”, “Parecen animales sin cerebro, no encuentro otra explicación” y “Debemos luchar por cambiar la mentalidad de mucha gente para poder superar esta pandemia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Palmeira Cruz.

Unas cifras alarmantes que no pueden ser subestimadas

Millones de personas en el mundo han muerto por el contagio de un virus que inició en China y se ha extendido al mundo entero.

Todos los países, conjuntamente con las organizaciones de salud, han creado planes para proteger a la humanidad de este nuevo flagelo que nos cambió la vida a todos.

Millones de personas han muerto y todo se ha paralizado por el Covid-19. - Agencias

El confinamiento obligatorio fue el símbolo que más recordamos del 2020. Incluso, las grandes celebridades suspendieron sus actividades, se resguardaron en casa e hicieron llamados de reflexión a sus fanáticos.

El Covid-19 no es juego. Pero, al parecer, para algunas personas las noticias que ven en televisión no les interesa. Sencillamente no creen que puedan morir por no llevar un cubre bocas.

La experiencia de Palmeira Cruz nos demuestra que las alarmantes cifras y las informaciones sobre la terrible pandemia sigue siendo ignoradas por buena parte de la población.

