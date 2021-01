Coté López presenta el tercer libro de su trilogía: "¡La sufrí!"

A solo días de revelar que llevaba la mitad de su nuevo trabajo, Coté López utilizó las redes sociales para mostrar su tercer libro Hasta que la muerte nos separe. Se trata de la última entrega de su trilogía, al que anteceden sus novelas de pasión y erotismo Discúlpame, fue un error y Tú tampoco eras para mí.

La psicóloga, empresaria y modelo anunció la llegada del libro con una publicación en Instagram, en donde cuenta con un millón y medio de seguidores. Primero lo hizo compartiendo una fotografía suya, en la que aparece sosteniendo sus ejemplares.

"Todos los que compren hoy y mañana mis libros, irán dedicados y firmados", escribió hace algunos días. En el registro, aparece exhibiendo sus dos lanzamientos anteriores. Sin embargo, hace algunas horas sorprendió presentando su más reciente trabajo.

Coté López presenta su tercer libro Hasta que la muerte nos separe - Instagram

Coté López se mostró "MUYYYYY FELIIIIIIZ de presentarles mi tercera obra Hasta que la muerte nos separe, el tercer libro de mi trilogía". "Eeeeeespero salga a la venta un poco antes de este 14 de febrero. ¡La sufrí escribiéndolo rápido ah! Jajajja", comentó, con la expectativa de que su lanzamiento ocurra durante los próximos días.

El anuncio tuvo muy buena recepción por parte de sus seguidores, quienes destacaron sus logros y talento. "Lo quierooo. Los otros no los leí, me los comí de lo buenos que estaban, eres una seca", escribió una persona. Por su parte, Michael Roldán escribió "ya paraaaaaa no tengo tanta biblioteca para tanto libro de mi autora favorita".

"Noooooo, tú eres seca en todos los sentidos. ¡Eres casi perfecta! Buena madre, emprendedora, chistosa, inteligente, hermosa… Las tienes todas. Termino mañana de escribir todas las virtudes que tienes", puso otra usuaria de la plataforma.

Coté López presenta su tercer libro Hasta que la muerte nos separe - Instagram

Ver más

"Pelito nuevo": Tamara Acosta sorprende con radical cambio de look

Valeria Ortega sorprende con nuevas fotografías de su hijo a días de su nacimiento

Platinada y con extensiones: Kathy Orellana vuelve a sorprender con cambio de look