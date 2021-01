La complicidad de Angelina Jolie con su hijo Shiloh a lo largo de su transformación

Angelina Jolie podrá parecer una de las mujeres más rudas de Hollywood pero fuera de los sets, es una madre cariñosa y entregada a sus seis hijos. A lo largo de los años, la actriz siempre dio mucho de qué hablar debido a la adopción de sus hijos mayores Maddox y Zahara pero la atención dio un giro de 180º con el nacimiento de Shiloh Nouvel su primer hija biológica con Brad Pitt.

Con sus enormes ojos azules y su cabellera dorada, Shiloh enamoró a todos desde el primer instante sin embargo, sorprendería al mundo unos años más tarde con su transformación.

En una entrevista anterior con Vanity Fair, Angelina explicó por qué habían elegido llamar a su hija Shiloh, el cual ha adquirido un gran significado. "Fue un nombre con el que mis padres nombraron a su primer hijo, pero hubo un aborto espontáneo: Shiloh Baptist. Es un nombre que siempre me gustaba", dijo.

Fue en 2006 que Shiloh Jolie-Pitt se convirtió en un ícono para la comunidad LGBTQ+ por aparecer con un aspecto masculino o mejor dicho, andrógino. A pesar de que nunca ha habido una declaración oficial con respecto a su género, es importante tomaren cuenta cómo se refieren sus padres cuando los mencionan

Angelina Jolie aseguró en otra entrevista que Shiloh había estado explorando su género desde que tenía tres años. "Ella quiere ser un niño. Así que tuvimos que cortarle el pelo. Le gusta usar ropa de niño. Cree que es uno de sus hermanos".

Shiloh rompió el molde desde muy temprana edad, desafiando las expectativas de quién y qué debería ser. En una entrevista de 2008 con Oprah Winfrey, Brad habló por primera vez sobre cómo es criar a Shiloh y dijo: “Ella solo quiere que la llamen John. Juan o Pedro".

Shiloh no solía acompañar a sus padres a eventos públicos, pero cuando caminaba por la alfombra roja con ellos, vestía un traje como el de su padre. Sus hermanas, por otro lado, seguirían los pasos de su madre, con vestidos largos. Como era de esperar, la opinión pública comenzó a señalar a Shiloh por su apariencia más masculina, especialmente porque ha sucedido a una edad temprana.

El apoyo de Angelina siempre ha sido clave en el desarrollo de Shiloh pero a pesar de que le han dado una vida fuera de los reflectores y de las redes sociales, debido a que aún es menor de edad, constantemente es víctima de ataques y burlas hacia su persona.

A pesar de no formar parte de la industria del entretenimiento, cuenta con varios amigos famosos, como Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things - Instagram

Pero ella se ha encargado de validar sus derechos, de hacer que Shiloh se sienta bien con quien es. En 2020, la actriz reveló que incluso su hijo la ha inspirado en su carrera de muchas formas.

De acuerdo con una reciente entrevista para Entertainment Tonight, Shiloh fue una de sus principales influencias para su papel en la película The One and Only Ivan.

“En el fondo, el verdadero Iván era pintor…Tenía este lado artístico, tenía este otro yo, y creo que mucha gente también puede identificarse con eso, donde hay expectativas de que sean lo que la gente asume que son y no suelen tener los amigos o la libertad para poder expresar quiénes son realmente y ser plenamente esa persona “.

Si algo han dejado claro Angelina y Shiloh es que la identidad no es algo se deba corregir. Al contrario, estamos en un momento en el que debemos aprender más para poder entender, respetar y ser más empáticos. Ser "diferente" a lo que "deberías ser" no es algo de lo que uno deba avergonzarse.

