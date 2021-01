Las críticas a Shiloh Pitt sobre su apariencia muestran lo peor de la sociedad

En 2006, Shiloh Jolie-Pitt encabezó los titulares internacionales como el primogénito de Brad Pitt y Angelina Jolie que se convirtió en un ícono para la comunidad LGBTQ+. A pesar de que nunca ha habido una declaración oficial con respecto a su género, es importante tomar entender cómo se refieren sus padres a Shiloh.

En entrevista con la revista Vanity Fair de 2010, Angelina Jolie dijo que Shiloh ha estado explorando su género desde que tenía tres años. "Ella quiere ser un niño. Así que tuvimos que cortarle el pelo. Le gusta usar ropa de niño. Cree que es uno de sus hermanos".

Shiloh rompió el molde desde muy temprana edad, desafiando las expectativas de quién y qué debería ser. En una entrevista de 2008 con Oprah Winfrey, Brad habló por primera vez sobre cómo es criar a Shiloh y dijo: “Ella solo quiere que la llamen John. Juan o Pedro".

